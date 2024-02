Accusé d'harcèlement sexuel, Jimmy Gressier "conteste les faits" après un témoignage glaçant

L'athlète Jimmy Gressier est accusé d'harcèlement sexuel par Claire Palou

Nouvelle affaire d'harcèlement sexuel dans le sport. Cette fois, c'est le coureur et recordman de France du 5 000 m Jimmy Gressier qui est accusé. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour harcèlement sexuel selon les informations de L'Equipe ce mardi 6 février, confirmées dans un second temps par de nombreux médias. Dans le détail, l'enquête a été ouverte à la suite d'un signalement "en vertu de l'article 40" du Code de procédure pénale, effectué par le directeur général de l'Institut national du sport (Insep) en octobre 2023.

L'accusatrice, Claire Palou, ancienne espoir de l'athlétisme tricolore en 3 000 m steeple avait dénoncé un viol et des agressions sexuelles subis entre ses 14 et 19 ans auprès de Fabien Canu, le directeur de l'Insep, et la Fédération française d'athlétisme (FFA). C'est lors de la révélation de ces fait que selon L'Equipe, qu'elle a affirmé avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de Jimmy Gressier.

Un témoignage glaçant

Dans un témoignage auprès de franceinfo, en mai dernier, Claire Palou avait évoqué "un harcèlement sexuel" subi "durant les premiers mois de l'année 2021 (...) de la part d'un athlète de l'équipe de France, qui faisait partie de mon groupe d'entraînement à l'Insep". Sans nommer à proprement parler l'athlète, elle déclarait : "Il a multiplié les remarques sur mon physique, sur ce qui l'excitait sur mon corps. Un jour, il m'a dit qu'il voulait me 'bouffer le cul'. Il m'a ensuite menacée pour m'empêcher d'en parler, que 'ça allait mal se passer pour moi' et qu'il pouvait me 'dégager de l'Insep'. J'ai ressenti un stress permanent." De son côté, Jimmy Gressier "conteste les faits" qui lui sont reprochés, a réagi son avocat auprès de l'AFP.