HANDBALL. France - Hongrie : un choc à sens unique, suivez le match en direct

Série de 3-0 pour la Hongrie après un but de Sipos et une passe décisive de Fazekas.

Après un but de Bodo et un autre de Briet, Onodi-Janoskuti est lancé par Lekai à la suite d'un mauvais tir de Briet. L'arrière hongrois trompe Desbonnet à six mètres.

Dix buts d'écart entre la France et la Hongrie ! Après un tir contré par Karl Konan, Rémi Desbonnet lance Benoît Kounkoud sur orbite qui marque dans le but vide.

Neuf buts d'écart désormais entre la France et la Hongrie. Alors que Maté Lekai s'est mis à la faute, Grebille inscrit un deuxième but en quelques secondes.

21:26 - Du changement (18-11)

Julien Bos et Aymeric Minne ont remplacé Benoît Kounkoud et Nedim Remili. Après un nouveau but de Nicolas Tournat, Bos défend en zone et concède un jet de sept mètres.