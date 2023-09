Allemagne - Serbie : heure, diffusion TV... Les infos de la finale de la Coupe du monde

ALLEMAGNE - SERBIE. Ce dimanche, l'Allemagne et la Serbie s'affrontent en finale de la Coupe du monde de basket. Heure, diffusion TV... Découvrez toutes les informations sur cette affiche surprise.

Si cette finale de la Coupe du monde de basket était attendue, les spectateurs de la balle orange s'attendaient plutôt à voir les Etats-Unis ou le Canada mais l'Allemagne et la Serbie vont finalement se disputer le trône mondial après avoir éliminé les deux nations nord-américaines. Dans une finale où tout est ouvert, les Allemands vont pouvoir s'appuyer sur l'un des meilleurs shooters de la compétition, Andreas Obst, auteur de 24 points à 4/8 à 3-points face aux Américains. Avec Denis Schroder comme meneur, les Allemands veulent gagner l'or comme l'a confirmé l'entraîneur de la sélection allemande Gordon Herbert après le succès contre Team USA : "C'est un groupe spécial. Nous sommes toujours restés ensemble même quand les choses tournaient mal. Alors on en profite ce soir et on se prépare dimanche. On en a parlé dans le vestiaire après le match : c'est une magnifique victoire, mais nous ne sommes pas encore là où nous voulons être. Ce groupe de joueurs veut gagner l'or, il reste donc une victoire à aller chercher. Nous allons laisser les joueurs en profiter ce soir et demain nous passerons à autre chose."

Du côté de la Serbie, Bogdan Bogdanovic et ses partenaires ne semblent pas gêner par l'absence de Nikola Jokic. Les Serbes ont éliminé les Canadiens ce vendredi lors d'une demi-finale à sens unique ou presque les stars canadiennes comme Shai Gilgeous-Alexander ou R.J.Barrett. Pour cette finale, Svetislav Pešić va pouvoir s'appuyer sur son homme à tout faire Bogdan Bogdanovic (23 points contre le Canada) mais aussi sur Ognjen Dobric et Nikola Milutinov (auteurs de 32 points à eux deux). Cette finale s'annonce très équilibrée sur le papier. Dans tous les cas, le nouveau champion du Monde sera inédit.

À quelle heure débute Allemagne - Serbie ?

Le coup d'envoi de la finale de la Coupe du monde de basket opposant l'Allemagne à la Serbie est prévu dimanche 10 septembre à 14h40 au Mall of Asia Arena à Manille (Philippines).

Sur quelle chaîne regarder Allemagne - Serbie ?

Détenteur des droits TV de la Coupe du monde de basket, BeIn Sports 1 diffusera la finale entre les Allemands et les Serbes.

Si vous souhaitez regarder la finale de la Coupe du monde de basket entre l'Allemagne et la Serbie sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les compositions de l'Allemagne et de la Serbie ?

Allemagne : A.Obst - D.Schroder - D.Theis - J.Voigtmann - F.Wagner.

Serbie : B.Bogdanovic - O.Dobric - N.Jovic - S.Jovic - N.Milutinov.

Quels sont les pronostics d'Allemagne - Serbie ?