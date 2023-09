14:25 - La consécration pour Denis Schroder ?

Porte-drapeau du basket allemand depuis de nombreuses saisons désormais, Denis Schroder est plus proche que jamais d'atteindre son objectif : aider au développement du basketball dans son pays. Avant la finale, le meneur de jeu a déclaré : "J’espère que le basket va devenir un peu plus attractif et va attirer davantage l’attention. Je suis en sélection depuis dix ans et la différence est énorme depuis, je suis heureux d’en faire partie. J’essaie de placer l’Allemagne, notre pays, sur la carte du monde et c’est la raison pour laquelle je joue en équipe nationale. J’essaie d’aider les autres, comme les plus jeunes qui étaient comme moi il y a quinze ans, pour qu’ils fassent évoluer les choses, prennent soin de leurs familles et jouent sur le devant de la scène."