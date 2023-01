Kylian Mbappé : peut-il arrêter de jouer pour l'équipe de France ?

Après les propos polémiques de Noël Le Graët dimanche 8 janvier sur Zinedine Zidane, Kylian Mbappé n'a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux.

Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne." Interrogé sur la possibilité de voir Zinedine Zidane à la tête des Bleus ce dimanche 8 janvier, le président de la FFF a eu des propos choquants pour de nombreux observateurs sur la légende de l'équipe de France, provoquant un déferlement sur les réseaux sociaux et notamment une réponse très sèche de Kylian Mbappé, meilleur buteur de la dernière Coupe du monde 2022 et star des Bleus.

"Zidane c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça" a lancé l'attaquant du PSG dans un tweet. Ce tweet, salué par de nombreuses personnalités françaises et dans la presse internationale, provoque une certaine inquiétude sur l'ambiance qui règne au sein de la FFF et de l'équipe de France alors que Didier Deschamps a prolongé son mandat à la tête des Bleus jusqu'à la Coupe du monde 2026.

Mbappé peut-il menacer de ne plus porter le maillot des Bleus en guise de contestation ?

L'amour du maillot des Bleus est plus fort que tout pour Kylian Mbappé, mais l'attaquant de l'équipe de France a souvent des opinions divergentes depuis plusieurs mois avec la FFF. En prenant la parole sur les droits à l'image, menaçant notamment de ne pas s'entraîner ni jouer si la charte n'était pas changée, le natif de Bondy avait déjà prouvé son influence. Alors que le président de la FFF est dans la tourmente avec des accusations d'harcèlements sexuels, sa nouvelle sortie médiatique pourrait le pousser vers la sortie, surtout si Kylian Mbappé met son avenir en équipe de France entre des pointillés tant que ce dernier ne démissionne pas.

Lors d'une interview pour Sport Illustrated, Kylian Mbappé avait déjà indiqué qu'il aurait pu arrêter de jouer avec les Bleus après des chants racistes et le fiasco de l'Euro 2021. 'Je ne peux pas jouer pour des gens qui pensent que je suis un singe. Je ne vais plus jouer'. Mais après, j'ai pris la réflexion avec toutes les personnes qui jouent autour de moi et m'encouragent, et je pense que ce n'était pas le bon message d'abandonner. Parce que je pense que je suis un exemple pour tout le monde. C'est la nouvelle France. ... C'est pour ça que je n'ai pas abandonné l'équipe nationale. Parce que c'est un message à la jeune génération de dire : " Nous sommes plus forts que cela ".