Ousmane Dembélé : cette clause improbable dans le contrat du Français

Courtisé par le PSG, Ousmane Dembélé pourrait quitter le FC Barcelone dans les prochaines heures.

Ousmane Dembélé à Paris ? Le champion du monde devrait s'engager dans le club de la capitale ce lundi 31 juillet afin de lever la clause libératoire de 50 millions avant que celle ci ne passe à 100 millions à partir de minuit. Mais si le PSG a tout intérêt de faire signer le champion du monde le plus rapidement, Ousmane Dembélé a également un intérêt financier dans cette transaction. Comme l'indique plusieurs médias, l'ancien joueur de Rennes ou encore de Dortmund a négocié une clause improbable dans son contrat qui lui permettrait de toucher 50% de sa clause libératoire soit la somme astronomique de 25 millions. Pour rappel, l'ancien Rennais est lié au Barça jusqu'en 2024, avec une saison supplémentaire en option qu'il n'a pas activée.

Selon la radio COPE, Xavi a organisé une réunion ce dimanche avec Ousmane Dembélé afin de le convaincre de rester. Après le Clasico de ce week-end avec notamment un but de "Dembouz", Xavi s'était montré prudent sur l'avenir du Français. "Il nous a dit qu'il était heureux", a avancé le technicien du Barça. Avant de faire un point contractuel très factuel: "Nous ne pouvons pas contrôler le marché. Il y a des clauses et c'est la décision du joueur. Je le vois heureux et c'est à lui de décider. Je le vois très bien adapté. Il nous a dit qu'il était heureux. Il est très différent."

Biographie courte d’Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé naît le 15 mai 1997 à Vernon, dans l’Eure, et grandit aux Andelys. Il se destine très tôt à une carrière de footballeur professionnel. D’origine sénégalaise, Ousmane Dembélé a un frère et deux sœurs. Tandis que ceux-ci se consacrent à leurs études, le jeune Ousmane s’entraîne et intègre le club de l’ALM Evreux dès l’âge de 7 ans. Encouragé par ses proches, Ousmane Dembélé se lance dans une formation pour devenir joueur de foot professionnel. Sa famille, guidée par sa mère Fatimata, n’hésite pas à déménager en Bretagne pour laisser la chance au futur joueur de poursuivre son rêve. Cette dernière s’occupe en partie de la gestion de sa carrière en collaboration avec son agent, Badou Sambague.

Né dans l'Eure le 15 mai 1997, Ousmane Dembélé se destine très tôt à une carrière de footballeur professionnel. En 2004, il intègre l'ALM Evreux et fait ses premiers pas sur le terrain. A l'issue de 5 saisons en parcours junior, il rejoint l'Evreux FC. Il s'essaie aussi au futsal et ne tarde pas à se faire remarquer par les recruteurs du Stade rennais, du Stade Malherbe de Caen ou encore du Havre AC. De 2010 à 2015, il parfait sa formation en Bretagne. En 2013 et 2014, il est également sélectionné à 8 reprises en équipe de France, au cours desquelles il marque 4 buts. En championnat de France amateur 2, le joueur marque notamment 13 buts en 18 matchs. La carrière professionnelle d'Ousmane Dembélé commence en 2015.

Il découvre la Ligue 1 avec le Stade rennais. En 29 matchs, il signe 12 buts et de 5 passes décisives. Ousmane Dembélé remporte le trophée UNFP du joueur du mois, en mars 2016, après avoir marqué deux buts lors d'un match contre l'équipe de Reims. Mais les quelques mois de collaboration avec Rennes sont compliqués, notamment à cause de ses demandes salariales. Pour 15 millions d'euros, son transfert est acté au terme de la saison pour le Borussia Dortmund, qu'il rejoint à l'été 2016. Seulement trois mois après le début de son contrat, il devient joueur titulaire et participe à la Bundesliga. Au cours de 50 matchs disputés, il marque une dizaine de buts. En août 2017, le joueur est sanctionné par le club pour non-présentation lors d'un entraînement.

A la mi-2017, Ousmane Dembélé joue désormais pour le FC Barcelone, qui voit en lui le remplaçant de Neymar, parti au PSG. Son transfert est estimé à plus de 105 millions d'euros, ce qui en fait l'un des transferts les plus chers du football. Depuis, sa carrière a connu des hauts et des bas, notamment à cause des blessures et il n'a pas encore atteint le niveau qu'on aurait pu imaginer, vu son potentiel. Ce qui ne l'a pas empêché d'être sacré champion du monde

avec les Bleus en 2018.

Ousmane Dembélé Age : né le 15 mai 1997

né le 15 mai 1997 Poste : ailier

ailier Club actuel : FC Barcelone

FC Barcelone Salaire : 12 millions d'euros par an ► Le palmarès ◄ Quelques trophées : Coupe du monde 2018 (France)

Champion d'Espagne 2018, 2019 (FC Barcelone)

Coupe d'Espagne 2018, 2021 (FC Barcelone)

Coupe d'Allemagne 2017 (Dortmund)

Ousmane Dembélé a connu un parcours assez linéaire avec l'équipe de France. Appelé d'abord chez les jeunes (U17, U18, U19 et en Espoirs), il connaît sa première sélection chez les Bleus à 19 ans, quand il entre en jeu lors d'un match amical face à l'Italie, le 1er septembre 2016. Très rapidement, l'ailier français ne sortira plus du groupe de Didier Deschamps qui en fait un de ses hommes de base. Il marque son premier but avec les Bleus lors d'un match contre l'Angleterre en juin 2017. Logiquement appelé pour la Coupe du monde 2018 en Russie, Ousmane Dembélé débute le premier match de la phase de poules contre l'Australie (2-1), mais le match poussif des Bleus incite Didier Deschamps à changer ses plans. L'ailier français sort du onze titulaire et ne rentrera en jeu que contre l'Uruguay en quarts de finale (0-2) lors de la phase finale. Rattrapé par les blessures et son inconstance, Ousmane Dembélé va passer près de deux ans et demi loin de l'équipe de France, entre novembre 2018 et mars 2021, moment où il est rappelé par Didier Deschamps avec les Bleus. Juste à temps pour être ensuite intégré à la sélection française pour disputer l'Euro 2021. Face à la Hongrie, il entre en jeu, heurte même le poteau adverse avant de se blesser en fin de rencontre. Un match qui lui ressemble, malheureusement. Depuis, il n'a disputé qu'un seul match avec l'équipe de France. C'était lors du dernier rassemblement en septembre, lorsqu'il est rentré en fin de match contre l'Autriche.

Lors de la Coupe du monde 2022, Ousmane Dembélé alterne le bon et le moins bon. Avez zéro but, il n'a pas apporté cette folie qu'il amène au FC Barcelone, mais le joueur du Barça a impressionné par son envie et sa détermination, notamment lors des phases défensives. Malheureusement, sa hargne lui a couté cher en finale de la Coupe du monde puisqu'il concède un penalty sur Angel Di Maria, pris par l'expérience de l'Argentin. Il sera remplacé quelques minutes plus tard et assistera au sacre de l'Argentine sur le banc.

Ousmane Dembélé est devenu un autre joueur depuis quelques mois et il semble avoir mis derrière lui ses problèmes physiques. Sa dernière grosse blessure remonte à l'Euro 2021 avec les Bleus, lors du match face à la Hongrie. L'ailier du FC Barcelone semble avoir enfin compris le rythme de vie d'un joueur professionnel, après des années passées à se blesser, ce qui a pu être frustrant pour lui, pour ses clubs et pour l'équipe de France. Sa situation personnelle n'est certainement pas étrangère à cette évolution, puisqu'Ousmane Dembélé s'est marié au mois de décembre 2021 et mène désormais une vie bien rangée. L'international français est aussi dans une situation stable en club, puisqu'il a prolongé son contrat avec le Barça récemment jusqu'en 2024. Un club où il est arrivé il y a maintenant plus de cinq ans, à l'été 2017.