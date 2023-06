Victor Wembanyama : pas de Mondial ! Entre la NBA et l'équipe de France, "Wemby" a fait son choix

Nouvelle star de la NBA, Victor Wembanyama a annoncé qu'il ne participerait pas au Mondial avec les Bleus

C'était une décision attendue et malheureusement, Victor Wembanyama a tranché, il ne participera pas à la Coupe du monde de basket au mois d'août prochain. "Ce ne serait pas réaliste en termes de développement et pas prudent en termes de santé, explique l'intéressé. J'espère que les gens comprendront. C'est frustrant pour moi aussi. L'équipe de France est toujours aussi centrale. Je veux gagner le plus de titres possible avec elle. Mais je pense que c'est un sacrifice nécessaire" explique-t-il à L'Equipe lundi 26 juin.

Avec sa longue saison avec les Mets, sa première saison en NBA et la perspective des Jeux olympiques à Paris, le choix de "Wemby" a été difficile, mais nécessaire donc et sa décision est irrévocable. Il y a quelques jours, lors de la draft, le joueur avait expliqué au micro de beIN Sports,vouloir porter très haut les couleurs de la France et a reçu de nombreux hommages de la part d'Emmanuel Macron ou encore Kylian Mbappé. "La fierté d'être le premier numéro 1 de draft française est incroyable. C'est aussi pour ça que je le fais. Je vais continuer de porter haut les couleurs de la France. Ce n'est que le début."

Adam Silver : "Une chance unique pour le basket français"

Interrogé par L'Equipe juste avant la draft , le patron de la NBA Adam Silver a évoqué Victor Wembanyama, le qualifiant de chance, peut être unique, pour le basket français. "C'est une chance que le basket français n'aura peut-être qu'une fois dans son histoire, de montrer que ce n'est pas que l'héritage déjà énorme de Tony Parker, qu'il y a plus. De montrer aussi que Victor est issu d'un système de formation très puissant. Beaucoup de joueurs intérieurs n'ont pas accompli leur potentiel dans la ligue. Ses forces à lui vont plus loin que sa seule taille. Sa maturité dépasse son âge et il semble déjà prêt, confiant, avec un entourage sain pour gérer tout ça."

Biographie courte. Élodie de Fautereau a donné naissance à Victor Wembanyama le 4 janvier 2004 au Chesnay dans les Yvelines. En grandissant, le jeune homme a suivi le pas de sa famille, très investie dans le sport. Sa mère est une ancienne basketteuse qui a joué en 3e division tandis que son père est un adepte du triple saut. Sa grande sœur Eve évolue en Ligue 2 féminine à Monaco. Le cadet Oscar serait entre deux sports, le basket et le handball.

Entre 2011 et 2014, Victor Wembanyama a porté le maillot de l'Entente le Chesnay Versailles 78 avant de rejoindre, à 10 ans le club de Nanterre 92. Il y est resté jusqu'en 2020. En 2021 au moment de signer avec l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, il est désigné comme le meilleur espoir du Championnat de France. Une récompense qu'il a encore reçu en 2022 avant d'intégrer les Metropolitans 92. En 2022, la nouvelle coqueluche française est partie effectuer des rencontres amicales aux Etats-Unis durant laquelle il a reçu une foule d'éloges de la part de joueurs américains confirmés tels que LeBron James.

Avec 2m21, Victor Wembanyama peut regarder de haut beaucoup de monde. Sa grande taille lui permet assez aisément d'atteindre le panier situé à 3m05 du sol (même avec ses 105 kilos). Il n'est pas le plus grand basketteur en France puisque Vincent Pourchot le dépasse d'un cm.

Debout, bras écarté, Victor Wembanyama représente 2m43 d'envergure soit plus que n'importe quel autre joueur de la NBA en ce moment. Rudy Gobert a par exemple une envergure estimée à 2m35 et Giannis Antetokounmpo 2,21m. Si elle semble démesurée, Manute Bol, un ancien joueur soudanais de la NBA avait à l'époque une envergure de 2m59.

Le père de Victor Wembanyama est originaire de la République démocratique du Congo. Le basketteur a donc des origines franco-congolaise.

Sauf surprise, Victor Wembanyama sera le premier choix de la Draft en 2023. Son talent a tellement ébloui le monde entier que la NBA a par exemple décidé en début d'année de diffuser l'intégralité des matchs de Metropolitans 92. Et sa marge de progression est encore énorme. D'après Forbes, l'espoir de Levallois-Perret a 14% de chance de rejoindre les Rockets de Houston, les Spurs de San Antonio ou les Pistons de Détroit.

Le Français porte à ses pieds, des chaussures de pointure 55. La moyenne est de 42 pour un français. En NBA, la pointure la plus impressionnante était celle de Shaquille O'Neal. L'ancienne gloire des Laker faisait du 63 !

Les multiples performances plus que convaincantes de Victor Wembanyama lui ont valu d'être sélectionné pour la première fois en équipe de France le 3 septembre 2022. Avant d'être avec les A, "Wemby" a obtenu la médaille d'argent à l'Euro en 2019 en U16. Il a également hérité de la seconde place avec ses coéquipiers pendant la Coupe du monde des moins de 19 ans, aux dépens des Etats-Unis.

La destinée de Victor Wembanyama est promise à la NBA où il touchera le gros lot sans aucun doute. En attendant de recevoir des millions, Wemby toucherait selon le Parisien, entre 15 000 et 20 000 euros mensuels.