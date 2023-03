Hervé Renard : futur sélectionneur des Bleues, va-t-il rappeler Wendie Renard et Eugénie Le Sommer ?

L'entraineur français Hervé Renard icône du football à l'étranger va succéder à Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine.

Hervé Renard va bien être nommé sélectionneur de l'équipe de France féminine. Après les matchs amicaux de l'Arabie Saoudite, la Fédération a officiellement annoncé la démission du technicien français. En interne, cela ne fait plus guère de doute, une source proche en Arabie Saoudite a indiqué qu'il allait prendre en main une sélection nationale française. Si l'officialisation est encore en attente et devrait intervenir d'ici vendredi, c'est bien l'ancien entraîneur de la Zambie et de la Côte d'Ivoire qui va prendre en main les Bleues après le départ de Corinne Diacre.

Désormais, une question se pose, quel avenir de certaines joueuses ? Wendie Renard, ancienne capitaine de l'équipe de France est déjà prête à revenir si le sélectionneur le souhaite, elle qui a provoqué la vague de retrait et le licenciement de Corinne Diacre. "C'est le sélectionneur qui me sélectionnera si je suis performante avec mon club [...] mais pourquoi pas ? Je suis une compétitrice dans l'âme. J'aime ce maillot et je veux tout faire pour gagner un titre avec." Eugénie Le Sommer, attaquante de l'Olympique Lyonnais garde également espoir d'un véritable come back chez les Bleues, elle qui n'a plus été appelée depuis le printemps 2021. "J'ai envie d'être sélectionnée pour mes performances. Peut-être qu'il va y avoir un nouvel élan. J'ai toujours dit que mon objectif était de continuer à jouer en équipe de France. J'espère pouvoir le faire" a-t-elle expliqué auprès de L'Equipe. Pour rappel, la Coupe du monde féminine approche à grand pas puisqu'elle se déroulera au mois d'août du côté de l'Australie et la Nouvelle Zélande.

Né 30 septembre 1968 à Aix-les-Bains (Savoie) Hervé Renard a très vite compris que le football serait lié à sa vie. Il a tenté de nourrir une carrière professionnelle aboutie. Il s'est toutefois heurté au niveau de jeu trop élevé. Joueur de Cannes entre 1983 et 1990, le défenseur s'est ensuite illustré avec le Stade de Vallauris avant de terminer sa carrière au SC Draguignan. C'est dans ce même club que le Savoyard a commencé ce "métier qu'il fait avec cœur", a-t-il reconnu sur Bein Sport en novembre 2022. Lors de cette interview, Hervé Renard est également revenu sur sa vie privée en évoquant sa mère. "Ma maman en quelques mots c'est le reflet de ma personne dans le vestiaire, une rigueur polonaise. Une travailleuse qui a parfois eu 2-3 emplois en une semaine pour aller chercher plus de moyens. Elle m'a donné des valeurs, elle m'a donné le respect ", s'est-il confié ému. Le cinquantenaire a également rendu hommage à Claude Le Roy qui l'a pris son son aile en 2001 et avec qui il a noué des liens extrêmement fort. "Il remplace certainement le papa que je n'ai pas eu depuis un long moment. Je les aime comme des parents Claude et Eva".

Joueur de football modeste, Hervé Renard a obtenu le succès dans le milieu du football en tant qu'entraineur. En 1999, il a pris la tête d'un club de National 3 avec Draguignan. En deux saisons, il a emmené le club de DH au niveau CFA. Durant sa saison de National, le Savoyard a eu le privilège de rencontrer en 2001 lors d'un repas, un certain Claude Le Roy. Ce dernier était et est toujours un emblème du foot en Afrique comme son jeune homologue quelques années plus tard. En charge de Shangaï International, Claude Le Roy était à la recherche d'un adjoint. "J'avais arrêté la saison avec Draguignan. Le football me manquait. J'ai alors vu Claude en Avignon. Il a finit par me prendre avec lui", a détaillé Hervé Renard dans une interview réalisée par Bein Sport en novembre 2022.

Sous sa tutelle, Hervé Renard a pu acquérir l'expérience nécessaire pour devenir un coach de renommée internationale. "Le sorcier blanc" a écrit son histoire avec plusieurs sélections africaines telles que la Zambie, la Côte d'Ivoire ou le Maroc, une équipe qu'il a drivé entre 2016 et 2019. En club, sa réussite a été moindre malgré une saison en 2013-2014 palpitante qui s'est jouée jusqu'à la dernière journée en Ligue 1 face à Evian. Un combat perdu par Hervé Renard.

Il a permis aux Marocains de se qualifier pour la Coupe du monde 2018 en Russie en battant la Côte d'Ivoire en 2017. A la fin de cette rencontre, le sélectionneur a reçu un appel du roi Mohammed VI en personne qui a souhaité le féliciter en direct. Son aventure a cependant été moins glorieuse avec un échec inexpliqué en huitième de finale de la CAN face au Bénin en 2019. Après cette défaite prématurée, le sélectionneur des Lions de l'Atlas a démissionné de ses fonctions.

L'Arabie Saoudite l'a débauché en 2019. Le sélectionneur des "Faucons" est parvenu à se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Saoudiens se sont retrouvés dans la poule de la Pologne avec Robert Lewandowski, le Mexique et surtout l'Argentine de Lionel Messi qui a été sacrée championne du monde. L'Arabie Saoudite, menée 1 à 0 à la mi-temps contre l'Albicéleste le 22 novembre, a été renversée par les "Verts". Hervé Renard avait tenu un discours des plus mythiques et avait transcendé ses joueurs. Avec cette victoire, l'Arabie Saoudite avait mis fin aux 36 matchs sans défaite des Argentins. Elle a de plus été la seule nation à battre l'Argentine au Qatar et surtout, le royaume a décrété un jour national le lendemain symbole d'une victoire historique.

Déjà entraineur de la Zambie entre 2008 et 2010, Hervé Renard a décidé de quitter la sélection de son plein gré après avoir rejoint le stade des quarts de finale lors de la CAN 2010. Pendant près de deux ans, il a entrepris d'autres expériences moins réussies avec l'Angola d'abord puis avec l'USM Alger. En 2011, il a finalement décidé de revenir à la tête de la Zambie qui s'était entre temps qualifiée pour la CAN 2012. Il a mené les "Chipolopoulos" jusqu'à la victoire finale en s'imposant in extrémis aux tirs-au-but. Le pays a ainsi pu remporter sa première CAN de l'histoire, comme Hervé Renard.

Des épopées africaines, Hervé Renard en a connu. Célèbre pour avoir permis à la Zambie de glaner la CAN en 2012, Hervé Renard a ensuite été considéré comme l'homme providentiel, l'homme des exploits. S'il a échoué à maintenir Sochaux en Ligue 1 en 2014, le Français n'a pas flanché avec la Côte d'Ivoire. Le sélectionneur des "Elephants" est parvenu à gagner une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations, sa deuxième à lui. En soulevant le trophée, Hervé Renard est devenu le premier entraîneur de l'histoire à remporter deux CAN avec deux sélections différentes.

Hervé Renard a multiplié les expériences en tant qu'entraineur. Il a débuté en France, mais le Savoyard "a parcouru le monde et aujourd'hui je pense que je ne pourrais plus ne plus voyager car ça ouvre l'esprit, je rencontre les gens d'une autre culture", avait-il témoigné sur Bein Sport en novembre 2022. Le natif de Aix-les-Bains est devenu une icone en Afrique en prenant la tête de plusieurs sélections. Au Moyen-Orient et en France ses discours énergiques et fédérateurs ont marqué les esprits.

SC Draguignan : 1999-2001

: 1999-2001 Cambridge United : 2004

: 2004 Nam Dinh : 2004

: 2004 AS Cherbourg : 2005-2007

: 2005-2007 Zambie : 2008-2010 et 2011-2013

: 2008-2010 et 2011-2013 Angola : 2010-2011

: 2010-2011 USM Alger : 2011

: 2011 Sochaux : 2013-2014

: 2013-2014 Côte d'Ivoire : 2014-2015

: 2014-2015 Lille : 2015

: 2015 Maroc : 2016-2019

: 2016-2019 Arabie Saoudite : depuis 2019

Avant d'être en couple avec Viviane Dièye, Hervé Renard a eu quatre enfants provenant d'autres relations. Il a trois filles et un garçon. L'une d'entre elles s'appelle Candide. Elle est apparue en 2017 dans l'émission Téléfoot de TF1. Mais la jeune fille est connue pour avoir participé au tournage de Koh Lanta aux Fidji en 2018. Elle a également accusé Eddy Guyot d'agressions sexuelles provoquant l'arrêt immédiat de l'émission.

S'ils portent le même nom, les deux personnalités du football français n'ont aucun lien de parenté. L'une des vraies filles de Hervé Renard s'était même amusée à lui poser la question le 20 novembre 2017 dans l'émission de Téléfoot sur TF1. Ce dernier avait évidemment rétorqué que "c'est impossible".

A la tête de l'Arabie Saoudite, Hervé Renard avait décidé de réduire son salaire proche de 100 000 euros brut mensuel selon 20 minutes Sportune en 2020. Le but était de lutter contre la Covid-19 et venir en aide au domaine médical du royaume.

L'ancien entraineur français Bruno Metsu qui a su mené le Sénégal en quart de finale de la Coupe du monde 2022 est décédé en octobre 2013. L'ex-sélectionneur avait Viviane Dièye pour épouse. Elle est aujourd'hui devenue la compagne de Hervé Renard.