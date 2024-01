"Koh Lanta, "Les Chasseurs d'immunité" : découvrez la date et les candidats de la saison 2024"

La prochaine saison de Koh Lanta débutera en février 2024 sur TF1. La première chaine a dévoilé le casting de son jeu emblématique et les clés de cette saison 2024. On sait déjà que ce sera musclé.

L'émission emblématique de survie et d'aventure Koh Lanta revient en 2024, avec une nouvelle édition intitulée "Les Chasseurs d'Immunité". La date ainsi que le casting du jeu ont été dévoilés par TF1. Le premier rendez-vous a été fixé au mardi 13 février, à 21h10 sur la première chaîne. Et comme chaque année depuis plus de 20 ans désormais, cette nouvelle saison de Koh Lanta promet de passionner les adeptes du jeu, avec des innovations et des défis inédits, le tout sous la présentation de l'indéboulonnable Denis Brogniart.

Cette année, les colliers d'immunité, pivot central de la stratégie de survie dans Koh Lanta, seront au coeur de l'aventure. Plus nombreux et dotés de pouvoirs inédits, ils promettent de bouleverser les certitudes et les stratégies des aventuriers. Ces précieux atouts seront dissimulés dans des lieux inattendus, exigeant des candidats non seulement de la bravoure, mais aussi une fine stratégie pour les découvrir grâce à des indices à remporter.

ALP production, le producteur de Koh Lanta, promet aussi "entre six et huit nouvelles épreuves". Les candidats seront notamment ballottés dans un radeau présenté comme "le plus rapide de l'histoire", ou devront courir un "trek dantesque de deux jours sous la pluie, avec une épreuve de nuit qui va pousser les aventuriers dans leurs retranchements".

Le casting de cette nouvelle saison est composé de 20 candidats, 10 femmes et 10 hommes. Des profils de sportifs aguerris vont côtoyer de gros caractères cette année, chacun avec une histoire unique, mais aussi des failles qui viendront sans nul doute pimenter le jeu. Parmi les aventurières, une jeune chef d'entreprise de 23 ans, reconnue pour sa ténacité et son caractère fort, une directrice d'implantations de restaurants menée part l'esprit de compétition, une vendeuse en téléphonie battante et... ancienne championne de France de bikini fitness !

Du côté des hommes, la diversité est tout aussi frappante. Un ex-militaire, un ancien champion de boxe devenu gérant d'une salle de sport, deux charpentiers, mais aussi un agent commercial, un boucher-charcutier, un ingénieur en électricité, ou un assistant d'éducation complètent ce casting tout de même bien musclé.

Le tournage de Koh-Lanta a eu lieu aux Philippines comme lors des deux précédentes éditions. Durant un mois et demi environ, les candidats ont été immergés dans la nature, à plusieurs heures de la première ville et à cinq heures de route de l'aéroport le plus proche. Le tournage n'aura d'ailleurs pas été de tout repos, les équipes ayant notamment été frappées par un cyclone. Ce dernier sera même évoqué à l'antenne, puisqu'il est "l'un des protagonistes des poteaux". La production n'en dira pas plus pour l'instant...

Koh-Lanta est un jeu d'aventure diffusé depuis 2001 sur TF1. Il a été présenté par Hubert Auriol pour la première saison. Depuis 2002, c'est Denis Brogniart qui se charge de l'animation du programme. Plusieurs aventuriers tentent de "survivre" dans des conditions précaires sur une île déserte jusqu'à la finale.

Dans ce divertissement de survie et de stratégie, plusieurs épreuves ponctuent chaque épisode et un candidat est éliminé par les autres participants, jusqu'à ce qu'il n'en reste que cinq. Ces derniers se départagent ensuite sur deux épreuves emblématiques : l'orientation et les poteaux, avant le vote final. Depuis sa création, le jeu a connu de nombreux changements de règles.

Koh-Lanta est généralement diffusé chaque année à deux reprises sur la première chaîne : une première saison est diffusée en début d'année jusqu'au printemps, une seconde à la fin de l'été. Le jeu animé par Denis Brogniart a changé de case il y a quelques années. D'abord diffusé tous les vendredis soirs, il est passé au mardi soir désormais. le premier épisode de la saison 2024 a ainsi été fixé le mardi 13 février.

Vingt candidats sont sur la ligne de départ de Koh Lanta chaque saison. Pour l'édition 2024, leur identité a été révélée fin janvier, peu avant le début de la diffusion du jeu sur TF1. Celui ou celle qui remportera la victoire finale empochera un chèque de 100 000€. Retrouvez les portraits des vingt candidats de cette saison de Koh Lanta ci-dessus.

Le nom du gagnant de Koh Lanta : "le Feu sacré", la dernière édition en date du jeu, a été dévoilé au cours de la finale diffusée sur TF1 mardi 13 juin 2023. Frédéric a remporté cette saison 2023, remportant les votes du jury final face à Tania. Il a gagné 100 000 euros avec sa victoire.

Chaque épisode est disponible à la télévision, en direct, mais également en direct sur le site MyTF1, devenu TF1+, via tablette, ordinateur ou smartphone. L'émission est généralement disponible en replay dès le lendemain sur le site et ce pour une durée de 7 jours. Des extraits et des vidéos inédites sont aussi proposés.