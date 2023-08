Lee Kang-in : de vainqueur d'une télé réalité à joueur du PSG, qui est-il ?

Lee Kang-in est une véritable star en Asie et la tournée du PSG au Japon et en Corée a été véritablement bénéfique pour le joueur.

Un maillot était en rupture de stock lors de la tournée au Japon, celui de Lee Kang-in. Passé par Valence puis Majorque en Espagne, le Coréen a été transféré cet été au PSG pour 22 millions d'euros. Au delà de ses qualités de footballeur, le joueur ouvre une nouvelle opportunité marketing pour le club de la capitale en Corée du Sud, mais également au Japon. "Il est très connu et même plus populaire encore que Son Heung-min (le joueur de Tottenham), car les Coréens le connaissent depuis qu'il est tout petit ", explique Fabien Yoon, un journaliste français pour l'Equipe.

Sa famille a tout sacrifié pour lui

Comme l'explique Super Deporte, le quotidien sportif de Valence, ses parents et ses deux grandes soeurs ont tout lâché pour suivre le petit prodige en Espagne alors que personne ne parlait et comprenait un mot de l'Espagnol. Après des tests réussis, et plusieurs réunions, le club explique aux parents que la seule possibilité pour signer Lee Kang-in est que la famille s'installe ici.

Vainqueur d'une télé réalité

Oui, à 6 ans à peine, le jeune Lee Kang-in devient une célébrité dans son pays. Vainqueur d'une télé-réalité sur le football, Fly Shoot Dori, diffusée par KBS, la plus grande chaîne du pays où il affrontait des adversaires de tout le pays, il gagne un ticket pour Manchester où il tournera une publicité en compagnie du milieu de terrain de United Park Ji-Sung, légende du football sud-coréen.

Lancé par Marcelino

C'est l'actuel entraîneur de l'Olympique de Marseille qui a lancé le Coréen dans le milieu professionnel. 7 ans après son intégration dans le centre de formation, le 30 octobre 2018, il devient plus jeune sud-coréen de l'histoire à débuter en professionnel en Europe. Le technicien espagnol l'utilisait en relayeur et plus souvent en 10 dans son 4-4-2. Pour la petite histoire, Lee Kang-in a débuté avec le N.34, celui qu'il portait dans l'émission de téléréalité évoquée plus haut.

Majorque et la Coupe du monde avec la Corée

S'il a fait de bonnes prestations avec Valence, Lee Kang-in ne s'est jamais vraiment imposé et part du côté de Majorque en 2021. Une vraie confirmation pour le joueur. Titulaire indiscutable, il est sélectionné par Paulo Bento pour participer à la Coupe du Monde 2022. En 14 sélections, il n'a pour le moment marqué pas un seul but. En revanche, le joueur a été l'une des stars du Mondial U20 en 2019 ou Il inscrit 2 buts, délivre 4 passes décisives et permet aux siens de se hisser jusqu'en finale où ils s'inclineront face à l'Ukraine.

Son poste

Milieu de formation, le Coréen est qualifié de rapide et technique. Son atout ? Il peut évoluer dans quasiment tous les postes, étant aussi à l'aise dans l'axe que sur les ailes. S'il n'est pas un sérial buteur (seulement 6 buts avec Majorque la saison dernière), l'ailier est un vrai atout dans les actions offensives et offrent de nombreuses passes décisives.