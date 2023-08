Antoine Hastoy : qui est le demi d'ouverture de La Rochelle ?

Demi d'ouverture de La Rochelle, Antoine Hastoy vise une place dans le groupe de Fabien Galthié pour la Coupe du monde.

Louis Bielle-Biarrey, Émilien Gailleton et Antoine Hastoy jouent gros à l'occasion des matchs de préparation pour la Coupe du monde de rugby. En l'absence de Romain Ntamack face à l'Ecosse samedi 5 août, le demi d'ouverture de La Rochelle, double champion d'Europe en titre, devrait jouer son troisième match avec le XV de France.

Un joueur dans ma situation a envie de se montrer", lançait Antoine Hastoy dans Midi Olympique ce lundi. "Ces matches de préparation peuvent être une belle opportunité pour moi. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller me gagner cette place pour la Coupe du monde". Pour l'heure, l'ouvreur de La Rochelle est 3e dans la hiérarchie derrière Jalibert et bien évidemment Ntamack.

Né à Bayonne, formé à Pau

Antoine Hastoy est né à Bayonne, terre de rugby, le 4 juin 1997. Il a découvert dans un premier temps le rugby au RC Billière avant de rejoindre Pau chez les minimes dès l'âge de 14 ans. et d'intégrer le centre de formation quelques années plus tard. C'est face à Agen en Top 14 en septembre 2018 que Antoine Hastoy joue son tout premier match en tant que titulaire. Après une saison 2019/2020 en progression avec une place plus importante dans l'effectif, il s'impose réellement en 2021 en terminant 3e marqueur du Top 14. C'est cette performance qui lui ouvrira les portes du XV de France pour la tournée d'automne en Australie.

La confirmation à La Rochelle

Après 7 ans du côté de Pau, Antoine Hastoy signe en 2022 à La Rochelle. Il sera titulaire dès son premier match face à Montpellier et sera surtout l'un des atouts pour la victoire en Champions Cup du Stade Rochelais. En finale, le demi d'ouverture inscrit 12 points et devient le meilleur réalisateur de cette édition de la Champions Cup avec 97 points marqués.

L'équipe de France

Passé par toutes les équipes à partir des moins de 16 ans, Antoine Hastoy est convoqué par Fabien Galthié pour participer à la tournée d'été en Australie. Il obtient sa première sélection lors du troisième test en étant titulaire. Quelques mois plus tard, il est convoqué pour préparer la tournée d'automne face à l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande, mais c'est seulement en juin 2022 qu'il obtient sa deuxième sélection face au Japon.