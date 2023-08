Clémence Calvin : pourquoi a-t-elle été placée en garde à vue ?

CLEMENCE CALVI. L'athlète, spécialiste des courses de fond, a été interrogée par les enquêteurs, quatre ans après sa suspension de toutes les compétitions.

Ecarte de toute compétition sportive depuis 2019, Clémence Calvin pouvait se focaliser sur son retour à la compétition, prévu à partir de 2023. Mais la justice est venue interférer dans sa préparation pour revenir au plus haut niveau. Suspendue pour une durée de quatre ans en 2019 après ne pas s'être soumise à un contrôle antidopage à Marrakech, celle qui avait établit un nouveau record de France du marathon de Paris en 2019 (chrono ensuite annulé) a été placée en garde à vue mercredi 2 août, à Marseille, annonce L'Equipe. Une procédure qui s'inscrit dans le cadre d'une enquête pour "infractions à la législation sur les produits dopants". C'est dans les locaux de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP) qu'elle a du répondre, en compagnie de son mari Samir Dahmani, aux questions des enquêteurs. Plus d'infos à suivre...