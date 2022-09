"Ciryl Gane vs Tai Tuisava : heure, chaîne, tickets... Les infos du combat à l'UFC Paris"

GANE VS TUISAVA. Le grand jour pour le Français Ciryl Gane qui est au programme du main event de show UFC à Paris ce samedi 3 septembre.

Pour la première fois de l'histoire, un show UFC de MMA est en France ce samedi 3 septembre. Longtemps ignoré et surtout non autorisé en France, cet évènement entre dans l'histoire du sport français. Pour le show, malgré la présence de plusieurs combats avec les Français, les yeux seront bien évidemment rivés sur le Français Ciryl Gane, numéro 1 mondial des poids lourds avec un bilan de 10 victoires pour 1 défaite contre Francis Ngannou. Le Français sera opposé à un adversaire coriace, Tai Tuivasa (n°3) avec plus d'expérience dans l'octogone que le Français avec 15 victoires et 3 défaites au compteur.

Interrogé, Michael Bisping, l'ancien champion des poids moyens a fait de Ciryl Gane son favori. "Il parait tellement léger dans ses déplacements, et à la fois si athlétique. Ce qu'il fait, c'est de l'art. Il garde vraiment la tête froide et sait parfaitement se servir de ses pieds. Sa manière de bouger, ça pose problème à n'importe quel adversaire. C'est pour ça que Francis (Ngannou) s'est reconverti lutteur quand il l'a affronté, et je pense que ça, personne ne l'avait vu venir (...) La réalité du combat entre Ciryl Gane et Tai Tuivasa, c'est que ce dernier ne devrait même pas essayer d'amener le Français au sol… Mais en même temps, personne ne pensait que Francis Ngannou serait celui qui amènerait Ciryl Gane dans de la lutte et du grappling. Qui sait ? Ce sera peut-être le plan de tous ses adversaires, car il a révélé sa principale faiblesse contre Francis Ngannou."

Sur quelle chaîne suivre le combat de Ciryl Gane ?

Pour pouvoir suivre le combat de Ciryl Gane en direct ce samedi 3 septembre face à Tai Tuisava, il faudra se brancher sur les antennes de RMC Sport 1 et de la Chaine L'Equipe qui diffusent l'intégralité du show ?

À quelle heure suivre le combat Ciryl Gane - Tai Tuivasa ?

Le match opposant les deux combattants est dans la carte principale du show UFC à Paris. Il faudra donc patienter autour de 22h30 / 23h pour assister au "Main Event" de la soirée.

Vous pouvez suivre le combat de l'UFC Paris via l'application RMC Sport, mais aussi en live stream payant sur le UFC Fight Pass et son application mobile. En vous abonnant pour seulement 9.99€ par mois, ou 85.99€ à l'année, vous pourrez profiter des combats en direct, mais aussi de nombreuses autres organisations de MMA dans le monde entier.

Malheureusement, les tickets pour assister à l'intégralité du show UFC à Paris et donc le combat Ciryl Gane - Tai Tuivasa, ne sont plus disponibles. Sauf auprès des particuliers qui peuvent revendre des places.