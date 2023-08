Mark Zuckerberg vs Elon Musk : le combat MMA retransmis en direct ? Est-ce une blague ?

Les deux patrons de Meta et X s'invectivent depuis plusieurs mois et un combat en cage est même annoncé.

Nous sommes en plein mois d'août, loin des fameuses blagues du 1er avril, et pourtant, on pourrait assister dans les prochains jours à un combat MMA entre Mark Zuckerberg et Elon Musk. Les deux patrons de Meta et X, qui ne s'aiment pas, ont dévoilé plusieurs informations sur l'éventualité d'un tel combat. Le premier nommé a proposé la date du 26 août, même s'il se dit "prêt" à en découdre dès maintenant. Une invitation à laquelle Elon Musk n'a pas encore répondu même si ce dernier a annoncé que le combat serait retransmis en direct sur la plateforme X, anciennement Twitter.

Mark Zuckerberg, qui a lancé Threads, une plateforme censée concurrencer X, souhaite plutôt que le combat soit retransmis sur une plateforme plus "sûre", qui peut réellement permettre de lever des fonds " pour des associations. Car oui, malgré ce combat de coq, il y a un but caritatif. Elon Musk expliquant que tous l''ensemble des recettes sera reversé à des organisations venant en aide aux anciens combattants ".

Qui peut gagner ?

Si ce combat est réel, Mark Zuckerberg semble bien au dessus d'Elon Musk même si ce dernier a expliqué qu'il "soulève des poids tout au long de la journée. "Je n'ai pas le temps de m'entraîner, alors je les apporte au travail" a-t-il lancé. Début juillet, le patron de Meta, Mark Zuckerberg, s'était affiché en forme, avec un corps taillé pour l'évènement aux côtés de deux champions de l'UFC, "Izzy" et "Volka". Pratiquant le jiu-jitsu brésilien, il a même remporté une compétition en mai dernier.

Et sinon pourquoi ils veulent se battre ?

La guerre entre les deux hommes remontent à 2014 après une invitation déclinée de Mark Zuckerberg à Elon Musk sur l'avenir avec les intelligences artificielles. Deux ans plus tard, Zuckerberg avait réagi à l'explosion d'une fusée Space-X qui transportait un satellite de Facebook. Il avait exprimé sa profonde déception que "l'échec du lancement de SpaceX" ait "détruit notre satellite qui aurait fourni une connectivité à tant d'entrepreneurs et à tous les autres à travers le continent". Depuis, les deux hommes se lancent plusieurs pics jusqu'à ce potentiel combat.