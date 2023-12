Championnats du monde de handball féminin 2023 : les Bleues qualifiées pour le tour principal, calendrier et classements

Après leur victoire face à l'Islande et avant le match face à la Slovénie de ce soir, les Bleues se sont qualifiées pour le tour principal.

Après une timide victoire face à l'Angola en ouverture du Mondial féminin la semaine dernière, les Bleues se sont rassurées ce week-end en signant une victoire convaincante face aux Islandaises, les qualifiants pour le tour principal de ce championnat du monde. Face à la Slovénie ce lundi, les Bleues devront s'imposer pour faire le plein de points et débuter le tour principal de la meilleure des manières pour tenter de rejoindre les quarts de finale.

Désormais, on est qualifié pour deuxième tour, mais étant à égalité avec la Slovénie, le match de lundi va être très important. Pour faire simple, l'équipe qui gagnera partira avec quatre points et aura mis une option sur les quarts de finale, ça sera beaucoup plus compliqué pour le perdant", avait résumé Olivier Krumbholz après le succès contre l'Islande.

Le calendrier de l'équipe de France de handball dans ce Mondial :

France - Angola : jeudi 30 novembre 2023, 20h30

: jeudi 30 novembre 2023, 20h30 Islande - France : samedi 2 décembre 2023, 18h

: samedi 2 décembre 2023, 18h France - Slovénie : lundi 4 décembre 2023, 21h

Classement des groupes du tour préliminaire :

Groupe A

Suède : 4 point

Croatie : 3 point

Sénégal : 1 point

Chine : 0 point

Groupe B

Monténégro : 4 points

Hongrie : 4 points

Cameroun : 0 point

Paraguay : 0 point

Groupe C

Norvège : 6 points

Autriche : 4 points

Corée du Sud : 2 point

Groenland : 0 point

Groupe D

France : 4 points

Slovénie : 4 points

Angola : 0 point

Islande : 0 point

Groupe E

Danemark : 4 point

Roumanie : 4 point

Serbie : 0 point

Chili : 0 point

Groupe F

Allemagne : 4 points

Pologne : 4 points

Japon : 0 point

Iran : 0 point

Groupe G

Espagne : 6 points

Brésil : 4 points

Ukraine : 2 points

Kazakhstan : 0 point

Groupe H

Pays-Bas : 4 points

République Tchèque : 4 points

Argentine : 0 point

Congo : 0 point

Le championnat du monde de handball se déroule du 29 novembre au 17 décembre 2023.

Quels pays organisent les Mondiaux 2023 ?

Pour ces championnats du monde, le Danemark, la Norvège et la Suède ont été désignés comme les organisateurs de la compétition.

Sur quelle chaîne regarder les Mondiaux de handball féminin ?

La compétition sera retransmise sur les chaînes du groupe beIN Sports, qui diffuseront tous les matches de l'équipe de France et une sélection des meilleures affiches. La chaîne TMC retransmettra aussi en clair toutes les rencontres des Bleues.