Euro de handball masculin 2024 : la France sacrée, le résumé de la compétition

Au terme d'une compétition rondement menée, l'équipe de France a été sacrée championne d'Europe.

À quelques mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'équipe de France de handball masculin devait montrer qu'elle serait la favorite à la maison comme les filles ont pu le faire il y a quelques mois en étant sacrées championnes du monde. Une mission parfaitement exécutée pour la bande à Guillaume Gille avec ce quatrième titre européen acquis à Cologne en Allemagne dimanche 28 janvier. Comme lors de la demi-finale, les Bleus ont souvent été derrière et ont arraché la prolongation dans les dernières minutes face aux Danois, champions du monde en titre et bourreaux des Bleus depuis plusieurs années. On gagne cet Euro, une compétition qu'on n'avait pas gagnée depuis dix ans, a savouré Ludovic Fabregas au micro de BeIN Sports après la finale. C'est magique (…) On est souvent derrière mais jamais trop décrochés. On a su tenir, on a su faire preuve de mental. L'équipe a su tenir, et aller en prolongations. (…) On a assumé nos responsabilités. C'est une victoire d'équipe ".

Un seul véritable accroc

Avant de se qualifier pour la finale, les Bleus ont eu un parcours quasiment parfait avec un seul petit accroc lors du second match du premier tour avec un match nul assez inattendu face à la Suisse. Ce revers a été très vite balayé lorsque les Bleus se sont imposés quelques jours plus tard face à l'Allemagne, pays hôte de la compétition et soutenue par un public absolument incroyable dans la terre du handball. Ce match nul a été donc la seule fausse note de cet Euro pour les Bleus puisqu'ils ont par la suite enchaîné lors du tour principal, 4 victoires consécutives face à la Croatie, l'Islande, l'Autriche et la Hongrie.

Une demi-finale dans l'histoire

Et pour cette raison juste au dessus. Face à la Suède, championne d'Europe en titre, l'équipe de France a joué avec le feu. Menant assez largement à la pause (+6), les Bleus ont complétement déjoué en seconde période pour arriver à la 59e minute du match avec un retard de deux buts. Après un premier but de Lenne et un marché sanctionné par les arbitres, la suite appartient désormais à l'histoire avec ce jet à 12 mètres de Elohim Prandi.