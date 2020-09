Tour de France : Pinot a craqué, Peters résiste aux favoris

TOUR DE FRANCE 2020. La 8e étape, la première étape dans les Pyrénées, fait des dégâts ce samedi. Thibaut Pinot a lâché dans les pentes du Port de Balès et accuse du retard sur les favoris. Un groupe de tête, mené par le Français Nans Peters, tente de résister au peloton. Suivez la fin d'étape en direct.

17:41 - Les rescapés de l'échappée arrivent Nans Peters devance au final Tom Skujins, arrivé 2e devant Carlos Verona, Ilnur Zakarin et Neilson Powless.

17:40 - Victoire d'étape pour Peters ! Nans Peters s'impose à Loudenvieille et signe sa première victoire d'étape sur le Tour de France ! 2e succès français sur ce Tour 2020.

17:40 - Le point sur la course Si Nans Peters se dirige vers un succès quasi-assuré dans cette étape, la course pour le classement général est épique ce samedi. Tadej Pogacar possède 45 secondes d'avance sur un groupe de 4 composé de Primoz Roglic, Nairo Quintana, Richie Porte et Mikel Landa. Le maillot jaune Adam Yates mais aussi Romain Bardet tentent de revenir !

17:35 - Peters fonce vers la victoire d'étape ! Plus que 2 kilomètres pour Nans Peters. Le coureur d'AG2R La Mondiale est dans la fin de la descente et se dirige vers une première victoire d'étape sur le Tour de France. Ce serait le 2e succès français sur ce Tour après Julian Alaphilippe à Nice.

17:34 - Martin repris, Quintana et Roglic contrent Les attaques se poursuivent dans le groupe des favoris. Rappelons que Tadej Pogacar est déjà parti et possède moins d'une minute d'avance sur le maillot jaune. Guillaume Martin a été repris. Nairo Quintana et Primoz Roglic ont contré dans les derniers mètres du col et tentent de revenir sur le Slovène.

17:32 - Attaque de Guillaume Martin ! Guillaume Martin est très surprenant. Le premier Français au classement général, 3e à 9 secondes ce matin, fait mieux que tenir. Il attaque dans les derniers kilomètres du col de Peyresourde et se lance à la conquête du maillot jaune. Adam Yates est en sursis.

17:28 - Peters est pressenti vainqueur de cette huitième étape Le Français Nans Peters tient bon ! Le cycliste est resté seul en tête de course ! Le Russe Zakarin, soudainement distancé n'a pas pu revenir, il est à une trentaine de secondes de Peters à 1 kilomètre du sommet.

17:27 - Pogacar multiplie les attaques et distance Roglic ! Bardet et Yates sont revenus Quelle bataille derrière pour le maillot jaune ! Le jeune Slovène Tadej Pogacar a placé plusieurs attaques et possède 35 secondes d'avance sur le groupe de Primoz Roglic, Nairo Quintana Egan Bernal, Guillaume Martin, Rigoberto Uran, Miguel Angel Lopez et Mikel Landa. Romain Bardet et Adam Yates sont parvenus à revenir sur ce groupe. Le Britannique se bat pour conserver son maillot jaune.

17:24 - En tête, Peters résiste à Zakarin, vers une victoire française ? Le Français Nans Peters réalise une superbe étape. Le coureur d'AG2R La Mondiale est dans les derniers kilomètres du col de Peyresourde. Il possède 25 secondes d'avance sur Ilnur Zakarin. Avantage au Français car Zakarin n'est pas un bon descendeur !

17:21 - Alaphilippe attaque puis craque, Yates lâché ! Julian Alaphilippe a créé la surprise dans les derniers kilomètres du col de Peyresourde en plaçant une attaque de puncheur qui a créé des dégâts dans le groupe des favoris. Le Français a visiblement joué son joker puisqu'il s'est ensuite écarté. Son attaque, relayée par Tom Dumoulin, a fait craquer plusieurs favoris dont Valverde et Bardet mais aussi le maillot jaune Adam Yates !

17:15 - Le Français Nans Peters est talonné de très près par Zakarin Le Français n’a plus que 14 kilomètres à parcourir. Zakarin le talonne à 10 seconde près. Skujins et Verona tiennent le rythme à moins d’une minute de leurs adversaires. Ce sont huit coureurs qui les précèdent dans le groupe Roglic, dont le Slovène lui-même, Pogacar et Quintana qui sont rejoints à 5 kilomètres du sommet par Bernal, Martin, Uran, Lopez et Landa.

17:06 - Thibaut Pinot prend du retard Le groupe de du Français Thibaut Pinot accuse le coup. Il cumule plus de six minutes de retard. Le cycliste est toujours entouré de ses coéquipiers, mais le déficit par rapport au groupe du Maillot Jaune continue de s'accroître. Ce retard risque fortement de peser sur le classement général du Tour de France.

16:48 - Une moyenne de course à 33,9 km/h Le Français Nans Peters et le Russe Ilnur Zakarin ont largement pris la tête, l’arrivée n’est plus qu’à quelques coups de pédale. Les deux hommes de tête ont parcouru 27,9 kilomètres dans la troisième heure de course, soit une moyenne de 33,9 kilomètres par heure depuis le départ de l'étape.

16:40 - Le duo de tête à 2 km du sommet Nans Peters et Ilnur Zakarin ont maintenant derrière eux un trio de poursuite composé de Tom Skujins, Carlos Verona et Kragh Andersen. L’étau se resserre à 4 kilomètres seulement du Port de Balès, la ligne d’arrivée de cette huitième étape pyrénéenne du Tour de France 2020.