Championnats du monde de cyclisme 2023 : van der Poel au sommet, le programme du jour aux Mondiaux

Point d'orgue de ces Mondiaux de cyclisme à Glasgow, la course élite hommes a été spectaculaire et a sacré un roi, Mathieu van der Poel.

Sommaire Classement

Dates

Heure

Après Remco Evenepoel, qui de mieux que Mathieu van der Poel pour être le tout nouveau champion du monde ? Dans une course spectaculaire sous la pluie et malgré un parcours critiqué, le Néerlandais, l'un des grands favoris de la course, s'est imposé en solitaire devant son éternel rival Wout van Aert et l'inépuisable Tadej Pogacar. Malgré une chute dans le final, le petit-fils de Raymond Poulidor était bien le plus fort et de loin. "C'était l'un des derniers gros objectifs qui me restait, et de gagner aujourd'hui, c'est incroyable", a déclaré le Néerlandais à l'arrivée, les yeux encore humides. "C'était le succès qui manquait à ma carrière et je pense que c'est ma plus grande victoire sur route. Je n'arrive pas encore à m'imaginer rouler en arc-en-ciel pendant une année. Je savais que c'était là qu'il fallait attaquer, parce que directement après, il y avait une descente, puis une nouvelle montée. Je me sentais encore fort, alors que j'avais remarqué que les autres étaient à la limite. Je ne m'attendais pas à faire immédiatement un écart, mais quand j'ai vu que personne ne suivait, ça m'a donné des ailes et je volais". Du côté de l'équipe de France, la malchance a été au rendez-vous avec un Christophe Laporte, lâché en raison d'un problème mécanique et le reste de l'équipe pas au rendez-vous.

Dans le reste de l'actualité de ces Mondiaux, notons la belle médaille d'argent de Benjamin Thomas sur l'omium en cyclisme sur piste alors que Valentine Fortin a également pris l'argent sur la course à élimination derrière l'imbattable belge Lotte Kopecky.

En savoir plus

Classement

Results powered by FirstCycling.com. Retrouvez dès la fin de la course, le classement complet de la course élite chez les hommes.

Voici toutes les dates des courses de ces Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2023 :

Lundi 7 août

Cyclisme sur piste. Sprint hommes : demi-finales à 12h18, la finale à 18h55. Américaine femmes à 19h34. Vitesse femmes : qualification à 11h30, 1/16 de finales à 12h26. Finale de l'élimination hommes à 18h28.

Sprint hommes : demi-finales à 12h18, la finale à 18h55. Américaine femmes à 19h34. Vitesse femmes : qualification à 11h30, 1/16 de finales à 12h26. Finale de l'élimination hommes à 18h28. Mardi 8 août

Cyclisme sur route. Contre-la-montre relais mixte à 13h (40,3 km).

Contre-la-montre relais mixte à 13h (40,3 km). Cyclisme sur piste. Le kilomètre hommes : qualification à 14h04, finale à 17h25. Keirin hommes : round 1 à 18h04, repêchage à 19h19. L'Américaine hommes : 19h44. La course aux points femmes à 18h42. Vitesse femmes : 1/8 de finale à 12h30, quarts de finale à 13h48.

Le kilomètre hommes : qualification à 14h04, finale à 17h25. Keirin hommes : round 1 à 18h04, repêchage à 19h19. L'Américaine hommes : 19h44. La course aux points femmes à 18h42. Vitesse femmes : 1/8 de finale à 12h30, quarts de finale à 13h48. Mercredi 9 août

Cyclisme sur route : contre-la-montre U23 hommes à 14h30 (36,4 km).

contre-la-montre U23 hommes à 14h30 (36,4 km). Cyclisme sur piste. Keirin hommes : quarts de finale à 18h01, demi-finales à 18h41 et la finale à 20h11. Course aux points hommes à19h15. Omnium femmes : course scratch à 17h38, la course tempo à 18h19, l'élimination à 18h58, la course aux points à 20h21. Sprint femmes : demi-finales à 17h30, la finale à 18h33.

Keirin hommes : quarts de finale à 18h01, demi-finales à 18h41 et la finale à 20h11. Course aux points hommes à19h15. Omnium femmes : course scratch à 17h38, la course tempo à 18h19, l'élimination à 18h58, la course aux points à 20h21. Sprint femmes : demi-finales à 17h30, la finale à 18h33. VTT. Course mixte en relais à 12h30. Course en VTT électrique femmes à 15h, course VTT électrique hommes à 16h30. Trial : par équipes mixtes à 18h.

Course mixte en relais à 12h30. Course en VTT électrique femmes à 15h, course VTT électrique hommes à 16h30. Trial : par équipes mixtes à 18h. Paracyclisme. Contre-la-montre : hommes T2 à 10h, hommes T1 à 10h22, hommes H2 à 10h34, Femmes T2 à 10h51, femmes T1 à 11h03, femmes H2 11h13, femmes H1 à 11h17, homme H1 à 11h21, hommes H3 à 14h, hommes H4 à 14h42, hommes H5 à 15h09, femmes H5 à 15h09, femmes H5 à 15h31, femmes H4 à 15h38, femmes H3 à 15h50.

Contre-la-montre : hommes T2 à 10h, hommes T1 à 10h22, hommes H2 à 10h34, Femmes T2 à 10h51, femmes T1 à 11h03, femmes H2 11h13, femmes H1 à 11h17, homme H1 à 11h21, hommes H3 à 14h, hommes H4 à 14h42, hommes H5 à 15h09, femmes H5 à 15h09, femmes H5 à 15h31, femmes H4 à 15h38, femmes H3 à 15h50. Jeudi 10 août

Cyclisme sur route : contre-la-montre Junior femmes à11h15 (13,6 km), contre-la-montre Élite et U23 femmes à 14h (36,4 km).

contre-la-montre Junior femmes à11h15 (13,6 km), contre-la-montre Élite et U23 femmes à 14h (36,4 km). VTT. Cross-country junior femmes à 12h, cross-country junior hommes à 14h. Cross-country Short Track élite hommes à 17h45, Cross-country Short Track élite femmes à 18h30. Trial junior hommes 20'' : demi-finales à 12h. Trial junior hommes 26'' : demi-finales à 14h30.

Cross-country junior femmes à 12h, cross-country junior hommes à 14h. Cross-country Short Track élite hommes à 17h45, Cross-country Short Track élite femmes à 18h30. Trial junior hommes 20'' : demi-finales à 12h. Trial junior hommes 26'' : demi-finales à 14h30. Paracyclisme. Contre-la-montre : hommes C3 à 10h, hommes C2 à 10h32, hommes C1 à 10h59, femmes C3 à 11h26, femmes C2 à 11h38, femmes C1 à 11h49, hommes B à 14h, hommes C5 à 14h37, hommes C4 à 15h04, femmes B à 15h36, femmes C5 à 15h58, femmes C4 à 16h15.

Contre-la-montre : hommes C3 à 10h, hommes C2 à 10h32, hommes C1 à 10h59, femmes C3 à 11h26, femmes C2 à 11h38, femmes C1 à 11h49, hommes B à 14h, hommes C5 à 14h37, hommes C4 à 15h04, femmes B à 15h36, femmes C5 à 15h58, femmes C4 à 16h15. Vendredi 11 août

Cyclisme sur route. Contre-la-montre junior hommes à 10h (23 km), contre-la-montre élite hommes à 14h35 (48,1 km).

Contre-la-montre junior hommes à 10h (23 km), contre-la-montre élite hommes à 14h35 (48,1 km). VTT. Cross-country U23 hommes à 11h30, cross-country U23 femmes à 15h30. Trial Élite hommes 20'' : demi-finale à 9h. Trial Élite hommes 26'' : demi-finales à 14h.

Cross-country U23 hommes à 11h30, cross-country U23 femmes à 15h30. Trial Élite hommes 20'' : demi-finale à 9h. Trial Élite hommes 26'' : demi-finales à 14h. Paracyclisme. Course en ligne : hommes T2 à 9h, hommes T1 à 9h02, femmes T1 à 9h02, femmes T2 à 9h02, hommes H2 à 11h, hommes H1 à 11h01, femmes H5 à 11h03, femmes H4 à 11h03, femmes H2 à 11h04, femmes H3 à 11h04, Femmes H1 à 11h04, hommes H4 à 14h, hommes H5 à 14h02, hommes H3 à 16h.

Course en ligne : hommes T2 à 9h, hommes T1 à 9h02, femmes T1 à 9h02, femmes T2 à 9h02, hommes H2 à 11h, hommes H1 à 11h01, femmes H5 à 11h03, femmes H4 à 11h03, femmes H2 à 11h04, femmes H3 à 11h04, Femmes H1 à 11h04, hommes H4 à 14h, hommes H5 à 14h02, hommes H3 à 16h. Samedi 12 août

Cyclisme sur route. Course sur route U23 hommes à 12h (168,4 km).

Course sur route U23 hommes à 12h (168,4 km). VTT. Cross-country femmes à 11h30, cross-country hommes à 15h30. Trial Élite hommes 20'' : finale à 17h. Trial élite hommes 26'' : finale à 18h30. Trial junior hommes 20'' : finale à 10h30. Trial junior hommes 26'' : finale à 12h.

Cross-country femmes à 11h30, cross-country hommes à 15h30. Trial Élite hommes 20'' : finale à 17h. Trial élite hommes 26'' : finale à 18h30. Trial junior hommes 20'' : finale à 10h30. Trial junior hommes 26'' : finale à 12h. BMX. Élite hommes : premier tour, repêchage, 1/8 de finale. Junior hommes : premier tour, repêchage, 1/8 de finale. U23 hommes : premier tour, repêchage. 1/8 de finale. Élite femmes : premier tour, repêchage. Junior femmes : premier tour, repêchage. U23 femmes : premier tour, repêchage. Élite femmes : finale à 13h30 .

Élite hommes : premier tour, repêchage, 1/8 de finale. Junior hommes : premier tour, repêchage, 1/8 de finale. U23 hommes : premier tour, repêchage. 1/8 de finale. Élite femmes : premier tour, repêchage. Junior femmes : premier tour, repêchage. U23 femmes : premier tour, repêchage. Élite femmes : finale à 13h30 . Paracyclisme. Course en ligne : hommes C5 à 8h45, hommes C4 à 8h47, hommes C3 à 11h15, hommes C2 à 11h17, hommes C1 à 11h18, hommes B à 13h45, femmes B à 13h47, femmes C4 à 16h45, femmes C5 à 16h45, femmes C3 à 16h47, femmes C2 à 16h48, femmes C1 à 16h48.

Course en ligne : hommes C5 à 8h45, hommes C4 à 8h47, hommes C3 à 11h15, hommes C2 à 11h17, hommes C1 à 11h18, hommes B à 13h45, femmes B à 13h47, femmes C4 à 16h45, femmes C5 à 16h45, femmes C3 à 16h47, femmes C2 à 16h48, femmes C1 à 16h48. Dimanche 13 août

Cyclisme sur route. Course en ligne Élite et U23 femmes à 12h (154,1 km).

Course en ligne Élite et U23 femmes à 12h (154,1 km). BMX. Élite hommes : quarts de finale, demi-finales, finale. Junior hommes : quarts de finale, demi-finales, finale. U23 hommes : quarts de finale, demi-finales, finale. Élite femmes : quarts de finale, demi-finales, finale. Junior femmes : quarts de finale, demi-finales. finale. U23 femmes : quarts de finale, demi-finales.

Élite hommes : quarts de finale, demi-finales, finale. Junior hommes : quarts de finale, demi-finales, finale. U23 hommes : quarts de finale, demi-finales, finale. Élite femmes : quarts de finale, demi-finales, finale. Junior femmes : quarts de finale, demi-finales. finale. U23 femmes : quarts de finale, demi-finales. Paracyclisme. Relais mixte à 10h45.

L'épreuve en ligne sera à suivre ce dimanche à partir de 12h55 sur les antennes de France 3 et Eurosport, voici le programme complet :