Coupe du monde de rugby 2023 : Antoine Dupont avec un masque ? La réponse officielle

Si le staff du XV de France n'a aucun doute sur le retour d'Antoine Dupont, un éventuel masque pour le protéger est à l'étude et une réponse a été donnée.

11:14 - La Nouvelle Zélande affronte l'Italie Match décisif pour les Blacks. Même si on voit mal la Nouvelle Zélande perdre face aux Italiens, un revers pourrait éliminer les anciens champions du monde. En revanche, si l'Italie prend des points de bonus, le match face au XV de France pourrait être encore plus déterminant. La compo des Blacks. B. Barrett - Jordan, R. Ioane, J. Barrett, Telea - (o) Mo'unga, (m) A. Smith - Papali'i, A. Savea (cap.), Frizell - S. Barrett, Retallick - Laulala, Taylor, Tu'ungafasi.

Remplaçants : Coles, T. Williams, Lomax, S. Whitelock, Cane, Roigard, McKenzie, Lienert-Brown.

10:22 - "Pas à Antoine Dupont de décider" selon le président de la FFR "Je veux dire et redire ce que le staff répète depuis le début: c’est le chirurgien (le professeur Frédéric Lauwers à Toulouse, ndlr) qui dira si oui ou non Antoine Dupont peut jouer, explique Grill, élu il y a trois mois à la tête de la FFR. Il faut faire confiance aux spécialistes et il n’y a pas meilleur spécialiste que la personne qui l’a opéré (…) Le chirurgien qui a opéré Antoine est un grand spécialiste du sujet et aura le dernier mot (...) Ce n’est pas à Antoine Dupont de décider tout seul, pas au sélectionneur non plus, même si Fabien Galthié décidera si cela a du sens sportivement ou pas de l’aligner" a expliqué Florian Grill, président de la FFR dans une interview au Parisien.

09:28 - "Plus difficile avec Dupont" Pour le sélectionneur de l'Afrique du Sud Jacques Nienaber, "il est évident que ce sera plus difficile si Dupont est en face". "C’est une bonne chose que les meilleurs soient sur le terrain, en coupe du Monde. Je pense cela pour Handré (Pollard), Dupont, ou Retallick. Je suis content pour ces gars parce que je sais à quel point ils travaillent pour être ici. Tous les joueurs font d’énormes sacrifices, ainsi que les familles autour de ces gars. Je suis donc content de voir Dupont revenir sur le terrain. Est-ce que vous voulez savoir si c’est bon, pour nous, de l’avoir en face dans le cas où l’on affronte la France ? Il est évident que ce sera plus difficile si Dupont est en face de nous ! C’est un joueur de classe mondiale. À cette heure, je suis content pour l’homme, mais également pour vos supporters. Les fans veulent voir les meilleurs sur le terrain lors d’une coupe du Monde."

08:38 - La réponse de World Rugby sur le masque Si Antoine Dupont doit porter un masque lors d'un éventuel quart de finale, il devra se soumettre aux règles précises de World Rugby. "C’est hypothétique pour l’instant, on n’a pas eu de discussions avec l’équipe de France et sur son retour avec port de masque, confie Alan Gilpin, patron de World Rugby. Les règles sont claires pour les masques. Règlement technique. Avec matériaux permis. Avec épaisseur max de 5 millimètres. Pas de matériaux durs."

27/09/23 - 22:49 - "La dangerosité, c'est qu'Antoine Dupont aggrave sa blessure et impacte le groupe" FIN DU DIRECT - Interrogé dans l'émission ViàMidol sur le retour d'Antoine Dupont sur le terrain après son opération, l'ex-international français Damien Traille a tenu à mettre en garde. "La dangerosité, c'est qu'Antoine Dupont commence le match, qu'il se blesse, qu'il aggrave sa blessure et qu'il impacte le groupe", a-t-il déclaré mercredi soir, alors que le capitaine des Bleus devrait faire son retour à l'entraînement dès dimanche. Pour Damien Traille, c'est avant tout au corps médical "de prendre la décision, de donner toutes les infos possibles à Antoine et au staff. Et après, ce sera à Antoine de décider s'il est à 100% pour jouer".

27/09/23 - 20:43 - Quel est le prochain match de cette Coupe du monde de rugby ? Ce mercredi, seul Uruguay - Namibie était au programme. La prochaine rencontre de ce mondial 2023 opposera le Japon aux Samoa jeudi 28 septembre, à partir de 21 heures. Vendredi, on retrouvera les All-Blacks qui se confronteront à l'Italie à 21 heures.

27/09/23 - 19:47 - L'Uruguay remporte enfin un match ! L'Uruguay l'a finalement emporté face à la Namibie ce mercredi. Une première victoire pour les Teros qui gagnent la rencontre 36 à 26, avec cinq essais dont quatre transformés. Les Uruguayens empochent ainsi le bonus offensif. Avec désormais cinq points au compteur, l'Uruguay est à égalité avec la Nouvelle-Zélande qui sera d'ailleurs son prochain adversaire, le 5 octobre.

27/09/23 - 19:16 - Les Uruguayens reprennent le dessus La seconde période de jeu est désormais en cours. Alors que les Namibiens dominaient à la mi-temps, les Uruguayens ont finalement repris le dessus. Score actuel 26 - 23. L'écart reste toutefois faible. Rien n'est joué. Une seule chose est sûre, dans le stade à Lyon, où se déroule la rencontre, l'ambiance est au rendez-vous. En témoigne la réaction de ce supporter en tribune.

27/09/23 - 18:28 - Vers une première victoire en Coupe du monde de rugby pour la Namibie ? C'est la septième fois que la Namibie participe à une Coupe du monde de rugby. À ce jour, elle n'est cependant jamais parvenue à remporter la moindre rencontre. Mais les choses pourraient évoluer. En effet, la Namibie mène actuellement 17 à 12 face à l'Uruguay. Le suspense est à son comble !

27/09/23 - 17:45 - Coup d'envoi ! Le coup d'envoi de la rencontre Uruguay - Namibie vient d'être donné ! Les deux équipes veulent gagner un match dans cette Coupe du Monde et éviter la dernière place de la poule A, celle de la France.

27/09/23 - 17:30 - Rappel des compos du match Uruguay - Namibie Pour rappel, voici les compositions pour le match entre l'Uruguay et la Namibie, dont le coup d'envoi sera donné dans un quart d'heure : XV de l'Uruguay : Amaya - Basso, Arcos Perez, Vilaseca (c), Freitas - (o) Etcheverry, (m) Arata - Civetta, Deus, Ardao - Leindekar, Aliaga - Arbelo, Kessler, Sanguinetti. XV de la Namibie : Loubser - Mouton, Izaacs, Burger, Greyling - (o) Swanepoel, (m) Stevens - Uanivi (c), Hardwick, Gaoseb - De Klerk, Ludick - Coetzee, Van Jaarsveld, Benade. La Namibie a effectué sept changements parmi ses titulaires, contre seulement quatre du côté uruguayen.

27/09/23 - 17:00 - Un arbitre français cet après-midi Mathieu Raynal, seul arbitre français de la Coupe du Monde, dirigera le match entre l'Uruguay et la Namibie ce mercredi à 17h45 à Lyon. Dans ce mondial, il a déjà arbitré le choc Angleterre - Argentine (27-10) lors de la première journée au Vélodrome, ainsi que la rencontre Afrique du Sud - Roumanie (76-0). Il a aussi été arbitre de touche lors du match Irlande - Afrique du Sud (13-8). Mathieu Raynal arbitrera son dernier match de poule la semaine prochaine pour la rencontre Pays de Galles - Géorgie le 7 octobre.

27/09/23 - 16:40 - Eddie Jones entraîneur du Japon ? Selon des médias australiens (dont le Sydney Morning Herald), le sélectionneur des Wallabies Eddie Jones a été auditionné par la Fédération japonaise pour devenir entraîneur du Japon après la Coupe du Monde. Alors que l'Australie est au bord d'une élimination historique, les jours d'Eddie Jones pourraient être comptés à la tête des Wallabies, et il pourrait donc rebondir au pays du soleil levant. Il avait déjà dirigé le Japon entre 2012 et 2015, avec en point d'orgue le Mondial 2015 en Angleterre où les Japonais avaient battu l'Afrique du Sud (34-32). Le sélectionneur actuel du Japon, Jamie Joseph, tient ce rôle depuis 2016 et quittera son poste à l'issue du Mondial. Il a conduit les Brave Blossoms en quart de finale de leur Mondial à domicile en 2019.

27/09/23 - 16:20 - Giorgadze remplace Gorgadze Le troisième ligne géorgien Beka Gorgadze est blessé et contraint de déclarer forfait pour la suite de la Coupe du Monde. Il est remplacé par son quasi-homonyme, Otari Giorgadze, joueur de Montauban en Pro D2. Otari Giorgadze disputera le second mondial de sa carrière après celui de 2019. Il a notamment joué à Clermont et Brive par le passé.