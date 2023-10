Coupe du monde de rugby 2023 : Antoine Dupont forfait pour le quart ? Une réponse imminente

09:29 - L'Afrique du Sud espère voir Dupont

"En Coupe du Monde, les meilleurs pays et les meilleurs joueurs du monde s’affrontent. On espère qu’il sera là pour qu’on profite tous de l’un des meilleurs joueurs du monde, a répondu Daan Human, l'entraîneur-adjoint des champions du monde en titre. On ne se concentrera jamais sur un seul joueur, mais sur un système et un collectif. Se concentrer sur un seul joueur, c’est le meilleur moyen de se faire avoir par celui qui se trouve derrière lui. On va rester fidèles à notre système et à ce qu’on a toujours fait."