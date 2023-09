Coupe du monde de rugby 2023 : bonne nouvelle ! Les blessés du XV de France sont de retour

Le XV de France va enregistrer le retour de plusieurs joueurs cette semaine afin de préparer le prochain match face à l'Italie.

17:39 - Jérôme Garces au chevet des Bleus Pour mieux connaître les problématiques liés à l'arbitrage, l'ancien arbitre international Jérôme Garces est au chevet des Bleus pour tenter d'apporter quelques conseils.

16:48 - Bigi forfait avec l'Italie L'Italien Bigi a déclaré forfait avec l'Italie pour le reste de la Coupe du monde. Touché musculairement, Luca Bigi est remplacé par le joueur des Zebre, Marco Manfredi (26 ans, 2 sélections) alors que le poste de talonneur a été partagé entre Giacomo Nicotera et Haime Faiva depuis le début du Mondial.

16:20 - Boudehent et Marchand sur le retour Selon les informations de RMC, Julien Marchand a repris la course ce lundi matin après sa blessure face à la Nouvelle-Zélande et devrait être opérationnel face à l'Italie. De son côté, Paul Boudehent, victime d'un KO face à la Namibie, a repris le vélo ce lundi matin. Le troisième ligne reprendra la course mardi mais doit observer 12 jours de repos comme le veut le protocole commotion.

16:00 - Les Springboks veulent revoir Dupont "On veut jouer les meilleurs joueurs, indique le capitaine sud-africain Siya Kolisi. Je pense que les équipes médicales se sont beaucoup améliorées pour faire face à toutes les blessures auxquelles on peut être confrontés. C'est un joueur essentiel pour l'équipe de France, je lui souhaite un bon rétablissement et j'espère qu'il sera de retour très bientôt."

15:00 - "Le mental est important" pour Bernard Dusfour "Trois semaines, c'est un peu délicat. Tout le monde est d'accord sur quatre semaines, pour la personne lambda ça serait six mais c'est un athlète de haut niveau qui a un mental hors du commun. C'est possible, sinon il y aurait un risque de sur-blessure durant le match. Ce qui est admis, quand c'est une simple fissure, c'est entre dix et quinze jours, quand il y a un déplacement, c'est six semaines car il y a intervention chirurgicale avec la mise en place de plaques. Celui qui l'a opéré détient la clé pour savoir combien de temps ça doit cicatriser. Le mental est très important" a expliqué l'ancien président de la commission médicale de la LNR.

14:14 - Quel est le programme de la semaine ? Voici le programme des matchs de la semaine à la Coupe du monde de rugby avec plusieurs grandes nations "au repos". Mercredi 27 : Uruguay - Namibie (17h45)

Jeudi 28 : Japon - Samoa (21h00)

Vendredi 29 : Nouvelle-Zélande - Italie (21h00)

Samedi 30 : Argentine - Chili (15h00) / Fidji - Géorgie (17h45) / Écosse - Roumanie (21h00)

Dimanche 1 : Australie - Portugal (17h45) / Afrique du Sud - Tonga (21h00)

13:36 - Dupont de retour avec le XV de France ce jeudi Quelques jours après son opération, le capitaine du XV de France va reprendre le chemin du groupe ce jeudi avant de potentiellement reprendre l'entraînement ce dimanche.

13:28 - Les Irlandais en famille Après leur victoire face à l'Irlande, le XV du Trèfle va récupérer en famille avant de se pencher sur la rencontre face à l'Ecosse le 7 octobre prochain. "L'Écosse, nous n'en avons pas encore parlé, explique le coach de la mêlée Fogarty. Il y a le temps. Nous tirerons les leçons de ce match contre l'Afrique du Sud. Nous avons d'abord les familles qui viennent et nous allons nous relaxer.

12:25 - Une semaine de repos pour l'Angleterre "Il n'y a pas d'entraînement pendant les deux prochains jours, je vais les utiliser pour préparer le match contre les Samoa. L'entraînement reprendra jeudi, pour être sûr que notre préparation est complète pour notre retour à Lille" a expliqué le sélectionneur du XV de la Rose.

11:30 - Le sélectionneur de l'Afrique du Sud ne veut pas parler de la France "La phase de poules n’est pas terminée. L’Italie affrontera la France lors du dernier match, et elle est en mesure de se qualifier. Beaucoup de gens disent que la France est favorite pour la première place, mais l’Italie peut connaître un grand jour. Ce serait un manque de respect pour les autres de dire que nous sommes certains de retrouver la France. En tant qu’entraîneur, nous n’avons aucune préférence" a expliqué Rassie Erasmus après la défaite face à l'Irlande ce samedi.

10:40 - Elongation du pectoral pour Biggar L'ouvreur du pays de Galles, sorti sur blessure en début de match face à l'Australie, souffre d'une élongation du pectoral. "Apparemment, il a une élongation au niveau du pectoral. Je n’ai pas encore parlé au staff médical mais j’ai échangé avec Dan et il en a probablement pour deux semaines. Nous ne savons pas encore comment cela va évoluer. Il n’y a que treize jours jusqu’à la Géorgie. Ce n’est pas une grave blessure mais c’est à considérer" a indiqué le sélectionneur des Gallois Warren Gatland.

10:00 - Un masque pour Antoine Dupont ? Selon les informations du Midol, Antoine Dupont pourrait rencontrer un spécialiste afin de lui créer un masque. Selon le règlement, article 12, alinéa 4 du règlement de la fédération internationale, toute protection rigide est prohibée. "Aucun joueur ne doit porter un équipement dont une quelconque partie a une épaisseur supérieure à 5mm". Il faudrait donc un équipement sur mesure pour le capitaine du XV de France et le règlement ouvre la porte. "Si l’épaisseur totale consiste d’un matériau de rembourrage recouvert de tissu, l’épaisseur maximum de 5mm mesurée doit comprendre la combinaison du rembourrage non comprimé et du tissu mais celui-ci doit avoir une épaisseur maximum mesurée de 1mm de chaque côté du rembourrage"

09:40 - Anscombe : "C'est fou" Auteur d'un excellent match face à l'Australie après la blessure de Biggar, le Gallois s'est dit fier de son équipe. "Je suis très heureux et soulagé. On savait qu'ils (les Australiens) jouaient le tout pour le tout. On a beaucoup parlé de nos familles et de nos proches durant la semaine. On a aussi parlé du mur rouge. C'est fou de n'avoir pris que six points contre l'Australie. Je suis heureux pour l'équipe."

09:00 - Eddie Jones s'excuse "D'abord, j'aimerais simplement présenter mes excuses à tous les supporters australiens. Notre performance n'a pas été à la hauteur. Je m'en excuse et j'en assume l'entière responsabilité. On est déçus, notre jeune équipe est très déçue. Ils y ont mis tout leur coeur, malheureusement nous n'avons pas, à l'heure actuelle, la cohérence nécessaire dans notre jeu pour mettre la pression à une équipe comme le pays de Galles. On réussit de bonnes choses puis on s'effondre. C'est très décevant. Je n'ai pas fait un boulot suffisamment bon et j'en suis extrêmement déçu" a lancé le sélectionneur des Wallabies.