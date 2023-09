Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité .

L'équipe de France a parfaitement entamé sa Coupe du monde avec sa victoire 27-13 face à la Nouvelle-Zélande lors d'un match d'ouverture acharné. Le XV de France a ainsi infligé aux All Blacks leur première défaite en phase de poule d'un Mondial. Avant la rencontre entre l'Italie et la Namibie, samedi à 13 heures, les Bleus prennent la tête du groupe A.

Le troisième ligne des All Blacks, Sam Cane, absent de dernière minute, a été remplacé par Tupou Vaa'i pour le match d'ouverture vendredi entre la France et la Nouvelle-Zélande. L'état de forme du capitaine des Blacks sera à surveiller avant le prochain match des Néo-Zélandais, vendredi 15 septembre, contre la Namibie.

Le Mondial 2023, organisé en France, vient de débuter. Le coup d'envoi du match d'ouverture a été donné avec un affrontement au sommet entre la France et la Nouvelle-Zélande au Stade de France.

Le XV de France, officiellement à l'extérieur ce vendredi soir face aux All Blacks, délaissera sa couleur traditionnel, le bleu, pour endosser sa tunique blanche, devant son public de Saint-Denis. Pour suivre le match en direct commenté, cliquez ici .

Sir Bill Beaumont, président de World Rugby, s'est exprimé à l'issue de la cérémonie d'ouverture. "Bienvenue à la Coupe du monde de rugby", a-t-il lancé. "Il y a 200 ans, notre formidable sport voyait le jour. Il n'existe pas de plus bel endroit au monde que la France pour célébrer cet anniversaire." La Coupe du monde "sera une magnifique célébration de l'unité du rugby", a-t-il poursuivi.

Jean Dujardin a débarqué sur la pelouse du Stade de France, grimé en boulanger avec du pain en forme ovale sur le porte-bagages de son vélo. L'acteur met à l'honneur le patrimoine français en se promenant sur son deux-roues. Il a croisé notamment Vianney et sa guitare.

20:00 - Les Bleus vont-ils défier le Haka ? Ce qu'en disent les joueurs

Qui n'a pas en mémoire Frédéric Michalak et Christophe Dominici à la limite du tête contre tête avec Joe Rokocoko et Ali Williams en 2007 ou encore le "V" formé par les "sales gosses" de 2011 ? L'équipe de France va-t-il ainsi à nouveau défier le Haka, ce vendredi soir ? Interrogé sur le sujet, plusieurs joueurs ont indiqué que rien n'avait été décidé. "On n’a rien prévu de spécial pour le haka", a déclaré Maxime Lucu en conférence de presse. François Cros s'est voulu moins catégorique : "Pour le moment il n’y a rien de prévu mais je ne dis pas que rien ne sera décidé d’ici vendredi." Uini Atonio, lui, il y a plusieurs mois, avait assuré déclaré qu'"on ne va pas avancer devant le haka en match de poules." Les Bleus changeront-ils d'avis ?