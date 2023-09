Coupe du monde de rugby 2023 : la colère froide de Galthié avant le match contre la Namibie

A quelques jours de la rencontre face à la Namibie, le sélectionneur a poussé un petit coup de gueule lors d'une opposition... Une polémique vite éteinte.

11:30 - Les Japonais pas assez efficaces Après la défaite 34 à 12 contre l'Angleterre, le sélectionneur du Japon Jamie Joseph a exprimé son sentiment sur la rencontre : "Je suis très fier de mon équipe. Nous nous sommes créé beaucoup d'occasions, mais nous avons commis trop d'erreurs. Je pense que nous avons marqué les points que nous pouvions marquer. L'Angleterre nous a mis beaucoup de pression. À certains moments, c'était un vrai bras de fer, nous avions juste besoin de capitaliser sur ces opportunités et nous n'avons pas pu le faire".

11:10 - Jacques Nienaber satisfait de ses Springboks Face à la Roumanie ce dimanche, les remplaçants de l'Afrique du Sud ont été particulièrement à la hauteur, infligeant une cinglante défaite aux Roumains 76-0. En conférence de presse, le sélectionneur des Springboks a apprécié la performance. "On a respecté la Roumanie, on les a analysés toute la semaine. On voulait que ce match nous serve à quelque chose et c’est pour cela qu’on a fait rentrer de nouveaux joueurs, pour qu’ils se rodent en Coupe du Monde."

10:30 - Marchand de retour face à l'Italie ? Selon l'entraîneur des avants Laurent Labit, le retour de Julien Marchand, blessé face aux Blacks, serait serait sur la bonne voix. "Tout évolue très bien. Il est entre les mains du staff médical et de la performance. Le match de l'Italie est un objectif pour lui. S'il en a la capacité, il sera sur le terrain, sinon on attendra une semaine de plus."

10:00 - Mission accomplie pour le sélectionneur de l'Angleterre Pour Steve Borthwick, l'Angleterre a été au niveau et a bien relevé le défi face à une équipe du Japon toujours difficile à manier pour enchaîner une deuxième victoire consécutive dans ce Mondial (34-12). "Les joueurs ont bien joué malgré un match difficile contre le Japon. Ils ont réussi à trouver la manière de décrocher la victoire. C'était un défi de taille. Les Japonais ont tapé beaucoup au pied (37 fois). Ils ont joué de façon très intelligente ce (dimanche) soir avec l'utilisation du pied, notamment au-dessus des rucks et de notre ligne de défense."

09:02 - "Ils devraient me jeter des baguettes et des croissants" lance Eddie Jones Le sélectionneur de l'Australie a fait le show en conférence de presse après la défaite historique des Wallabies face au Fidji dimanche 17 septembre en répondant aux sifflets. "Je suis déçu, évidemment. En début de match, on n'était que l'ombre de nous-mêmes. On n'a pas su répondre à l'intensité physique des Fidji. Félicitations à eux, ils méritent cette victoire. L'avantage en Coupe du monde, c'est que rien n'est encore joué. Je me souviens que l'Afrique du Sud avait perdu un match avant de gagner la Coupe du monde (en 2019, défaite en poules contre la Nouvelle-Zélande), des choses surprenantes arrivent (...) (à propos des sifflets) Ils devraient me jeter des baguettes et des croissants.

08:32 - "Mettez-moi des mecs réveillés, pas les mecs qui dorment en receveurs!" Pour préparer le XV de France, Fabien Galthié a réalisé une opposition avec les joueurs du Stade Français. Mais lors de l'opposition, le sélectionneur a poussé quelques coups de gueule face aux joueurs. "Mettez-moi des mecs réveillés, pas les mecs qui dorment en receveurs!", a-t-il lancé avant de réclamer "un mec qui sait jouer au ballon", puis "un mec adroit, pas un manchot!". Une polémique vite éteinte par l'entraîneur adjoint du Stade Français au micro de RMC. "C’était important pour moi de prendre la parole parce que je trouve injuste ce qui se passe, et cette polémique, a-t-il confié. J’ai eu la chance d’être là ce (dimanche) matin. J’étais à côté de Fabien et je peux vous dire que ce serait une belle erreur de résumer tout ce qui s’est passé depuis lundi dernier avec ces quelques mots. Ça fait depuis très longtemps qu’on a la chance de travailler avec le XV de France. Résumer à ça une séquence d’entraînement très riche pour le XV de France et nos jeunes joueurs du Stade Français, je suis assez déçu."

17/09/23 - 18:47 - Les compositions du match Angleterre-Japon Le coup d'envoi du match Angleterre-Japon de la Coupe du monde de rugby 2023 sera donné, dimanche 17 septembre à 21 heures. Le XV de la Rose est constitué de Steward, May, Marchant, Tuilagi, Daly ; Ford, Mitchell ; Earl, Ludlam, Lawes (cap.), Chessum, Itoje, Sinckler, Dan, Genge. L'équipe du Japon est la suivante : Masirewa, Matsushima, Osada, Nakamura, Naikabula, Matsuda, Nagare, Labuschagne, Himeno (cap.), Leitch, Fakatava, Cornelsen, Gu, Horie, Inagaki.

17/09/23 - 18:01 - Le capitaine australien forfait pour le match contre les Fidji Favorite du groupe C, l'Australie espère l'emporter face aux Fidji, dimanche 17 septembre. Mais elle doit se passer de son capitaine, Will Skelton, blessé au mollet et forfait pour le match. Victime d'une "légère contracture" selon son entraîneur Dan Palmer, il a attendu le dernier moment pour décider de renoncer à jouer. Il est remplacé par Richie Arnold dans le cinq de devant australien, Matt Philip prenant place sur le banc des remplaçants, tandis que le talonneur David Poreki endosse le rôle de capitaine, indique BFM TV.

17/09/23 - 17:15 - Plus large victoire de la compétition pour l'Afrique du Sud En battant la Roumanie 76-0, l'Afrique du Sud signe la plus large victoire de la Coupe du monde 2023. En effet, les All Blacks se sont imposés 71-3 contre la Namibie, quand l'Irlande avait gagné 82-8, là aussi contre la Roumanie.

17/09/23 - 17:01 - L'Afrique du Sud l'emporte largement face à la Roumanie Sans surprise, la championne du monde en titre, l'Afrique du Sud, n'a laissé aucune chance à la Roumanie, dimanche 17 septembre, pour la Coupe du monde de rugby 2023. Pour arriver au score de 76-0, les champions du monde ont marqué 12 essais et ont empoché un bonus offensif dès la 12e minute.

17/09/23 - 16:30 - Les compositions du match Australie-Fidji Dimanche 17 septembre à 17h45, l'Australie rencontre les Fidji pour la Coupe du monde de rugby 2023. Du côté des Wallabies, l'équipe d'Australie comptera Kellaway – Nawaqanitawase, Petaia, Foketi, Vunivalu - (o) Gordon, (m) McDermott – McReight, Valetini, Hooper – Skelton (cap.), Arnold - Tupou, Porecki, Bell. Le XV des Fidji sera le suivant : Droasese – Wainiqolo, Nayacalevu (cap.), Tuisova, Radradra – (o) Tela, (m) Kuruvoli – Botia, Mata, Tagitagivalu – Cirikidaveta, Nasilasila – Tagi, Matavesi, Mawi.

17/09/23 - 15:46 - L'Afrique du Sud domine la Roumanie en première partie L'Afrique du Sud, championne du monde en titre, a montré de quoi elle était capable face à la Roumanie, dimanche 17 septembre. À la 35e minute de jeu, l'Afrique du Sud mène 33-0 face à la Roumanie. Le pays avait commencé la Coupe du monde de rugby par une défaite face à l'Irlande (82-8).

17/09/23 - 15:01 - "Manchots", "peintres".. Les mots de Fabien Galthié pendant l'entraînement Le retour des Bleus à l'entraînement pour la Coupe du monde de rugby 2023 n'a pas été de tout repos, dimanche 17 septembre. Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, n'a pas mâché ses mots et a fait appel à des jeunes joueurs du Stade français pour la séance. "Mettez-moi les meilleurs joueurs en receveur, arrêtez de me mettre des peintres", a-t-il dit. Fabien Galthié a aussi réclamé "un mec qui sait jouer au ballon", puis "un mec adroit, pas un manchot !", rapporte BFM TV.

17/09/23 - 14:15 - Les compositions du match Afrique du Sud-Roumanie Le match qui oppose l'Afrique du Sud à la Roumanie a lieu, dimanche 17 septembre à 15 heures à Bordeaux. La composition des Springboks est la suivante : Le Roux - G. Williams, Moodie, Esterhuizen, Mapimpi - (o) D. Willemse, (m) Reinach - K. Smith, Vermeulen, van Staden - Orie, Kleyn - Koch, Mbonambi (cap.), Nche. Le XV de la Roumanie sera composé de Simionescu - Manumua, Tomane, Gontineac, Onutu - (o) Vaovasa, (m) Rupanu - Chirica (cap.), Neculau, Gorin - Iftimiciuc, Motoc - Gordas, Cojocaru, Hartig.