Coupe du monde de rugby 2023 : le XV de France au repos, des matchs décisifs cette semaine !

La Coupe du Monde reprend ses droits dès aujourd'hui, avec de nombreux matchs à venir décisifs pour la qualification. Les Bleus sont au repos cette semaine, et les blessés se soignent.

En direct

11:30 - Charles Ollivon préservé Charles Ollivon n'a pas participé à l'entraînement des Bleus ce mardi. Il avait déjà écourté sa séance la veille, suscitant l'inquiétude des suiveurs de l'équipe de France. William Servat, entraîneur de la conquête du XV de France, se veut rassurant : "Au début de l'entraînement d'hier (lundi), il a eu une légère contracture à un mollet. Par mesure de précaution, on a préféré le laisser au repos. C'était plus judicieux. Il pourra s'entraîner normalement jeudi".

10:45 - Un Tongien suspendu pour 4 matches Le troisième ligne des Tonga Vaea Fifita a été suspendu pour 4 rencontres suite à son déblayage dangereux sur l'ouvreur écossais Finn Russell, dont il avait percuté la tête avec son épaule. "Le joueur a reconnu avoir commis un acte de jeu déloyal mais a contesté le fait que ce geste était passible d’un carton rouge. Il a été suspendu pour quatre matchs", explique la commission de discipline indépendante. Il manquera donc notamment le choc contre l'Afrique du Sud ce dimanche à 21h, puis celui contre la Roumanie le 8 octobre.

10:00 - Mondial terminé pour Deysel, fautif sur Dupont Johan Deysel, coupable du plaquage haut qui a blessé Antoine Dupont (fracture maxillo-zygomatique), ne jouera plus dans cette Coupe du Monde. Il a été suspendu pour 6 matches. Cette suspension pourra être revue à 5 matches "sous réserve de suivre le programme de formation au plaquage". La commission disciplinaire a jugé que la faute "se situait au plus haut degré de gravité, compte tenu du degré d'imprudence de la faute, de la vulnérabilité du joueur victime et de la blessure importante qu'il a subie". Néanmoins, il a bénéficié de circonstances atténuantes, comme ses excuses à Antoine Dupont ou son dossier disciplinaire, car la sanction aurait pu aller jusqu'à 12 matches.

09:15 - Une semaine décisive Une nouvelle séquence de matchs commence ce mercredi avec Uruguay - Namibie à 17h45, avant de nombreuses rencontres décisives pour une qualification en quart de finale. Demain à 21h, le Japon affronte les Samoa, deux équipes à égalité de points à la seconde place du groupe D. Malheur au perdant, qui sera a priori éliminé. Vendredi à 21h également, la Nouvelle-Zélande affronte l'Italie : les Italiens doivent gagner ce match ou celui contre la France pour se qualifier, tandis que les All Blacks seront éliminés s'ils perdent. Samedi, l'Ecosse, les Fidji et l'Argentine, encore en lice pour une qualification, affrontent des équipes plus faibles qu'ils doivent battre : respectivement la Roumanie, la Géorgie et le Chili. Enfin, dimanche, l'Australie affrontera le Portugal et l'Afrique du Sud les Tonga.

26/09/23 - 23:39 - Paul Willemse "prêt à rejoindre l'équipe si besoin" FIN DU DIRECT - Dans un épisode du podcast officiel de la Coupe du monde 2023, produit par World Rugby, le tricolore Paul Willemse, blessé à la cuisse peu avant le début de la Coupe du monde de rugby 2023, a assuré se tenir "prêt à rejoindre l'équipe si besoin". Et de préciser : "Le temps d'être remis sur pied, d'ici une ou deux semaines, ça devrait être bon." En conférence de presse, le co-entraîneur des Bleus William Servat a estimé qu'"avoir la possibilité d'appeler des joueurs comme Paul Willemse est une très bonne nouvelle", avant de souligner : "Mais tant qu'il n'y aura pas de blessés, il n'y a pas de raison de penser à quoi que ce soit."

26/09/23 - 22:36 - Uruguay - Namibie : un joueur forfait à cause.. d'une araignée Non, ce n'est pas une blague. Le Namibien Johan Retief a été contraint de déclarer forfait avant Uruguay - Namibie, prévu demain à 17h45, après avoir été piqué par une araignée alors qu'il se trouvait dans un hôtel d'Aix-les-Bains, où il séjourne avec le reste de son équipe. Il semble que la piqûre ait viré à l'infection. Touché au torse, le rugbyman a tout de même dû être pris en charge médicalement.

26/09/23 - 21:35 - Quel est le prochain match de la Coupe du monde de rugby ? Après une pause de deux jours, la compétition reprend de plus belle ce mercredi 27 septembre 2023. À partir de 17h45, l'Uruguay affrontera la Namibie à Lyon. L'enjeu pour les deux adversaires ? Tenter de remporter une première rencontre. Rappelons qu'en août, les deux équipes s'étaient déjà affrontées à l'occasion d'un match de préparation qui avait vu l'Uruguay l'emporter 26 à 18 face aux Namibiens.

26/09/23 - 20:38 - Antoine Dupont de retour pour les quarts de finale "Je n’ai pas forcément trop de doutes sur le fait qu’[Antoine Dupont] va jouer le quart de finale" qui aura lieu les 14 et 15 octobre, a lâché ce mardi le co-entraîneur des Bleus William Servat en conférence de presse. Et de poursuivre : "C’est plutôt le match de l’Italie [qui se tiendra le 6 octobre ndlr.] qui m’interroge. Ça me semblerait raisonnable d'attendre un petit peu."

26/09/23 - 19:32 - Antoine Dupont, de retour à l'entraînement dès dimanche ! L'avenir d'Antoine Dupont en Coupe du monde de rugby se précise. En conférence de presse mardi soir, le co-entraîneur des Bleus, William Servat, a donné de ses nouvelles. "Antoine va très bien aujourd’hui. L’opération s’est très bien passée. Il est en train de se reposer", a-t-il déclaré, avant de lâcher : Antoine Dupont "sera de retour avec nous pour l’entraînement de dimanche, vendredi et samedi étant jours de repos. Il aura le temps de revenir".

26/09/23 - 19:00 - Ollivon, Marchand et Boudehent au repos Trois cadres de l'équipe de France n'ont pas participé à l'entraînement des Bleus ce mardi. Julien Marchand est en reprise après sa blessure à la cuisse gauche contre la Nouvelle-Zélande (27-13). Boudehent se remet de sa commotion cérébrale contre la Namibie (96-0). Enfin, Charles Ollivon avait déjà écourté son entraînement hier et s'est à nouveau ménagé aujourd'hui.

26/09/23 - 18:30 - La compo de la Namibie Le sélectionneur de la Namibie, Alister Coetzee, a décidé de changer sept joueurs dans son XV titulaire pour affronter l'Uruguay, par rapport au match contre la France. Il y a quatre changements parmi les avants et trois chez les arrières. Le pilier Johan Coetzee et l'ailier Gerswin Mouton auront disputé toutes les rencontres de la Namibie dans ce mondial. XV de la Namibie : 1. Jason Benade, 2. Torsten Van Jaarsveld, 3. Johan Coetzee - 4. Adriaan Ludick, 5. Tiaan De Klerk - 6. Prince Gaoseb, 7. Tjiuee Uanivi (c), 8. Richard Hardwick - 9. Damian Stevens, 10. Tiaan Swanepoel - 11. JC Greyling, 12. Danco Burger, 13. Alcino Izaacs, 14. Gerswin Mouton - 15. Cliven Loubser.

26/09/23 - 17:58 - Johan Deysel suspendu au moins cinq matches Johan Deysel, le capitaine de la Namibie, devrait purger une suspension d'au moins cinq matches après son plaquage dangereux sur Antoine Dupont. Il s'était rendu coupable d'un plaquage haut, provoquant la sortie sur blessure du capitaine des Bleus. Antoine Dupont a ensuite été diagnostiqué d'une fracture maxillo-zygomatique, pour laquelle il a été opéré. Dupont espère retrouver les terrains en quart de finale, tandis que la Coupe du Monde s'arrête là pour Deysel.

26/09/23 - 17:45 - La compo de l'Uruguay Pour affronter la Namibie mercredi à 17h45, l'Uruguay a effectué quatre changements dans son XV de départ. Le pilier droit Ignacio Peculo, très en difficulté contre l'Italie, cède sa place à Diego Arbelo. Carlos Deus, Felipe Arcos Perez et Bautista Basso remplacent respectivement Manuel Diana, Tomas Inciarte et Gaston Mieres. XV de l'Uruguay : Amaya - Basso, Arcos Perez, Vilaseca (c), Freitas - (o) Etcheverry, (m) Arata - Civetta, Deus, Ardao - Leindekar, Aliaga - Arbelo, Kessler, Sanguinetti

26/09/23 - 17:00 - Uruguay - Namibie, une petite finale Les matchs de Coupe du Monde reprennent dès demain à 17h45, avec une rencontre entre la Namibie et l'Uruguay, un match décisif pour ces deux équipes. Ce match déterminera le dernier et l'avant-dernier de la poule A (celle de la France), et nul doute que les deux nations voudront à tout prix éviter de finir lanterne rouge du groupe. C'est véritablement le match le plus important de ce mondial pour les Namibiens, qui n'ont jamais gagné en Coupe du Monde et qui ont là une opportunité de le faire. L'Uruguay avait de plus grandes ambitions et visait la troisième place, mais il fallait pour cela battre les Italiens, contre lesquels ils ont perdu 38 à 17. Ils veulent maintenant sauver leur mondial et assurer le minimum en remportant un match pour la quatrième fois en cinq participations.