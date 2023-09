Coupe du monde de rugby 2023 : pourquoi le match Italie - Uruguay est capital pour la qualification du XV de France

Jour de match à la Coupe du monde de rugby avec un match dans la poule de la France entre l'Italie et l'Uruguay.

10:05 - Le classement de la poule A Le XV de France trône en tête du classement de sa poule avec 8 points en deux matchs. Les All Blacks sont deuxièmes avec 5 points grâce à leur victoire bonifiée contre la Namibie. L'Italie est troisième avec 5 points également mais un seul match joué, et pourrait prendre la tête de la poule en cas de victoire cet après-midi. Leur adversaire du jour, l'Uruguay, a toujours 0 point et est quatrième de la poule, avec un seul match disputé également. Enfin, la Namibie est dernière avec 0 point et un "goal-average" de -112 déjà.

09:38 - Pourquoi une victoire de l'Italie avec bonus pourrait couter la qualification aux Bleus Dans un scénario fou, le XV de France pourrait louper la qualification pour les quarts de finale après la perte de son bonus offensif face à l'Uruguay. Dans le détail, si la Nouvelle Zélande s'impose face à l'Italie et l'Uruguay avec le bonus, que l'Italie s'impose également avec le bonus ce mercredi face à l'Uruguay et qu'il s'impose dans plus d'une semaine face au XV de France, les Bleus verront les quarts de finale de leur Coupe du monde à la télé.

09:34 - Italie - Uruguay au programme Nous sommes mercredi et c'est jour de rugby ! Début de la 3e journée de la Coupe du monde de rugby avec le match Italie - Uruguay à partir de 17h45.

19/09/23 - 23:51 - Comment les joueurs japonais rendent hommage à la France avec leur maillot FIN DU DIRECT - C'est une information que vous aviez peut-être manquée. Comme l'ont relevé sur leur compte X (ex-Twitter) les organisateurs de la Coupe du monde de rugby, les joueurs japonais arborent sur leur maillot un symbole très français. Avec pour objectif de rendre hommage au pays hôte, une fleur de lys, qui n'est autre que l'emblème des rois de France, s'est en effet glissée sur la poitrine des joueurs nippons.

19/09/23 - 21:54 - Vincent Pinto (Portugal) suspendu deux matchs Son coup de pied, certes involontaire, porté à la tête du Gallois Josh Adams lors de la rencontre qui s'est déroulée à Nice samedi lui aura coûté cher. L'ailier portugais Vincent Pinto est désormais fixé sur son sort. Il est suspendu deux matchs, rapporte L'Équipe.

19/09/23 - 19:43 - Voici la compo de l'Afrique du Sud pour son match face à l'Irlande Samedi 23 septembre, à partir de 21 heures, l'Afrique du Sud affrontera l'Irlande au Stade de France, à Saint-Denis. En fin journée, les Springboks ont donc révélé ce mardi leur composition de départ sur X (ex-Twitter). Pour l'occasion, l'Afrique du Sud a notamment choisi d'aligner sept avants... sur le banc.

19/09/23 - 18:52 - Écarté après une blessure, Paul Willemse prêt à revenir Initialement sélectionné pour participer à la Coupe du monde de rugby 2023, Paul Willemse avait finalement été remplacé par Bastien Chalureau, après s'être blessé à la cuisse au cours de la semaine de repos. Mais à en croire les informations de RMC Sport, le deuxième ligne des Bleus connaîtrait actuellement une guérison plus rapide que prévu. "Son protocole se passe plutôt bien, il pourra revenir en cours de compétition si l’opportunité se présente", a d'ailleurs fait savoir Boussagol, dont RMC se fait l'écho. D'après la radio, Paul Willemse se tiendrait prêt et pourrait revenir le 6 octobre prochain, face à l'Italie, dans le cas où, bien sûr, un autre joueur viendrait à se blesser.

19/09/23 - 17:47 - L'équipe de la Namibie pour affronter la France Pour affronter le XV de France, la Namibie a procédé à quelques changements dans la compo de départ. Au total, il y a aura neuf changements dans l'équipe de départ par rapport au dernier match face à la Nouvelle-Zélande : cinq avants et quatre trois-quarts. Seuls Cliven Loubser, Gerswin Mouton, Johan Retief, Johan Coetzee, Prince Gaoseb et le capitaine Johan Deysel conservent leur place.

19/09/23 - 17:15 - "Juste envie de jouer" lance Bielle Biarrey "Très content d'enchaîner. Je ne suis pas forcément plus libéré. J'ai la même envie de bien faire et la même détermination. Que ce soit le premier ou le deuxième match ça ne change pas grand chose. Ça va très vite je ne réalise pas forcément. Je ne me pose pas de questions, j'ai juste envie de jouer au rugby. Je prends beaucoup de plaisir. Les joueurs me conseillent et ça marche plutôt bien" a analysé le joueur de l'UBB qui enchaîne une 2e titularisation.

19/09/23 - 16:39 - Le constat de Flament face à l'Uruguay "Ce qui a pêché contre l'Uruguay c'est peut-être un manque d'engagement. On sait qu'on l'a en nous mais on n'a pas su complètement se lâcher face à l'Uruguay. On a tous digéré et évacué la frustration. On a tous à coeur de faire une belle prestation jeudi" a expliqué le deuxième ligne du XV de France.

19/09/23 - 16:00 - Foster en colère après la suspension de de Groot "Nous sommes allés à Paris, avons plaidé notre cas. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a un processus, il faut le respecter", a-t-il commenté, estimant toutefois que les juges "n'étaient pas totalement alignés" et réaffirmant "ne pas être sûr que le contact était important entre l'épaule et la tête" a expliqué le sélectionneur des Blacks Ian Foster.

19/09/23 - 15:05 - Peter-Jan Van Lill le futur dentiste Le 3e ligne de la Namibie Peter-Jan Van Lill va de nouveau jouer ce jeudi face au XV de France. Après ce Mondial, l'ancien joueur de Bayonne a déjà retrouvé sa reconversion puisqu'il est diplomé en tant que chirurgien dentiste. S'il espère exercer en France, il doit passer un diplome spécifique.

19/09/23 - 14:35 - On connait l'arbitre de France - Namibie Pour le troisième match de la Coupe du monde de rugby du XV de France ce jeudi, ce sera l'Anglais Matthew Carley qui sera sur la pelouse. Un arbitre qui était au coeur de la polémique après la rencontre entre Galles - Fidji.

19/09/23 - 13:45 - L'anecdote de Galthié sur le Vélodrome "Je n'ai pas un mauvais souvenir. Je me souviens de l'Angleterre, les All Blacks, l'Australie, l'Afrique du Sud. Mais aussi d'un match avec Montpellier contre le Racing, et avec Toulon aussi. Je me rappelle une anecdote. La première fois qu'on joue au Vélodrome, on se perd, le bus trouve pas le stade, on arrive que demi heure avant, on s'est changé dans le bus. On est rentré dans les vestiaires 1/4 d'heure avant le coup d'envoi. Il y avait une telle ferveur, une telle chaleur, qu'on a fait un tour de terrain on etait chaud. Au bout d'un quart d'heure, on gagnait 17-0."