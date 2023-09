Coupe du monde de rugby 2023 : une énorme fan zone pour soutenir les Bleus

À l'occasion de France Uruguay, une énorme fan zone va être installée du côté de la Concorde.

En direct

À l'occasion du Mondial, Linternaute vous fait gagner la tenue complète du XV de France. Pour participer, abonnez vous à la newsletter et validez votre participation sur les réseaux sociaux via notre tweet. Recevez la newsletter Sport - gratuit Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

08:29 - La fan zone étendue Le village rugby installé sur la place de la Concorde va être étendu ce jeudi pour la rencontre face à l'Uruguay. "Compte tenu de l'engouement du public lors du match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande le 8 septembre dernier (...) le Village Rugby sera étendu sur l'ensemble de la place de la place de la Concorde afin d'accueillir le plus grand nombre de spectateurs", indiquent la préfecture de police de Paris et la Ville de Paris dans un communiqué. Les stations de métro Concorde et Tuileries seront fermées à partir de midi.

13/09/23 - 22:48 - "À demain" pour France - Uruguay ! FIN DU DIRECT - Nous clôturons ce direct pour aujourd'hui. Mais comme le dit si bien William Servat, entraîneur des avants du XV de France, sur son compte X (ex-Twitter), tout en publiant quelques clichés de l'entraînement des Bleus à Lille : "À demain !"

13/09/23 - 21:51 - France - Uruguay : les Uruguayens "enthousiastes", mais conscients du "grand défi" qui les attend L'entraîneur des Uruguayens s'est exprimé à la veille de France - Uruguay. "Pour nous, ce match est un grand défi, un défi unique", a d'emblée lâché Guzman Barreiro, qui a fait part de l'enthousiasme de ses joueurs à l'idée "d'affronter une équipe d'un tel niveau". "Nous sommes impatients", a-t-il ajouté, notant : "Il ne fait aucun doute que les Français vont essayer de nous nous rentrer dedans en tentant de gagner les duels par leur puissance physique et en contrôlant le jeu." Mais que les Bleus se méfient. Les Uruguayens s'y attendent et surtout, a souligné Guzman Barreiro, ils "s'y [sont] préparés" !

13/09/23 - 20:56 - Quels sont les prochains matchs de cette Coupe du monde de rugby qui doivent se jouer ? Demain, jeudi 14 septembre, la France affrontera l'Uruguay à 21 heures. Le match suivant aura lieu le vendredi 15 septembre, à 21 heures également. Il s'agira de Nouvelle-Zélande - Namibie. Ce week-end, les rencontres s'enchaîneront davantage, avec, pour la journée du samedi 16 septembre : Samoa-Chili à 15 heures, Pays de Galles-Portugal à 17h45 et Irlande-Tonga à 21 heures. Dimanche 17 septembre se joueront : Afrique du Sud - Roumanie à 15 heures, Australie - Fidji à 17h45 et Angleterre-Japon à 21 heures.

13/09/23 - 19:54 - Quelle compo pour la Namibie face aux All Blacks ? Outre le XV de départ remanié des All Blacks après leur défaite face aux Bleus, la Namibie aussi a livré sa composition en vue du match de vendredi qui l'opposera à la Nouvelle-Zélande. Seront titulaires : Loubser - Mouton, Deysel (cap.), Malan, Rossouw - (o) Swanepoel, (m) Stevens - Hardwick, Gaoseb, Conradie - Uanivi, Retief - Coetzee, Van Jaarsveld, Benade. Van der Westhuizen, Sethie, Shifuka, Van Lill, Booysen, Katjijeko, Theron Greyling seront quand à eux remplaçants.

13/09/23 - 18:52 - Les All Blacks ont dévoilé leur 15 de départ pour Nouvelle-Zélande - Namibie Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il y a du changement ! En effet, après le match contre les Bleus, l'effectif des All Blacks a été revu de fond en comble. Si Beauden Barrett, Anton Lienert-Brown, Ardie Savea, Dalton Papali'i, Sam Whitelock et Nepo Laulala sont de nouveau titulaires, le reste de l'équipe évolue. Damian McKenzie remplacera notamment Richie Mo'unga. On note aussi la première titularisation de Cam Roigard. Retrouvez toute la composition des All Blacks ci-dessous :

13/09/23 - 17:56 - Qu'est ce que le Captain's run ? Comme le veut la tradition, ce mercredi avait lieu l'ultime entraînement du XV de France, le captain's run, sous la houlette de Anthony Jelonch. Mais quelles sont les règles ? "Chaque équipe dispose d'une heure (dont 50 minutes passées sur la pelouse) pour cette séance, et l'adversaire ne doit pas être présent et avoir accès au stade avant que la première équipe ne soit sortie du terrain. Aussi, pour préserver l'état de la pelouse avant la rencontre officielle le lendemain, les exercices impliquant des mêlées et des alignements sont interdits. Seuls quatre botteurs désignés ont le droit de porter des crampons, contrairement à l'ensemble de leurs coéquipiers.

13/09/23 - 17:02 - Bielle Biarrey va sécher ses rattrapages pour jouer la Coupe du monde En conférence de presse, l'ailier qui deviendra le plus jeune joueur français à disputer une Coupe du monde, a avoué qu'il était obligé de sécher ses examens. "J’avais des sessions de rattrapages, mais évidemment, je ne peux pas y aller, a confié en conférence de presse le titulaire d’un bac scientifique (mention bien) depuis deux ans. Pour les études, ça devient de plus en plus compliqué. Je veux aller au bout de mes études. Personnellement, ça me fait du bien de ne pas penser tout le temps au rugby."

13/09/23 - 16:43 - Les dernières images du XV de France Voici les dernières images du XV de France, à l'entraînement ce mercredi du côté du Stade Pierre Mauroy de Lille.

13/09/23 - 16:10 - La France a affronté l'Uruguay à deux reprises ! La France et l’Uruguay se sont déjà affrontés à deux reprises dans l’histoire, en 1960 et 1985 lors de tournées du XVdeFrance en Amérique du Sud. Les Bleus l'emportèrent 61 à 0 au Carrasco Polo Club en 1960, et 34 à 5 en 1985 à l’Estadio Charrua de Montevideo.

13/09/23 - 16:02 - Une Marseillaise remaniée Raphaël Ibanez, ce mercredi, à la veille du match contre l'Uruguay, à Lille a confirmé que la Marseillaise allait être différente. "Nous avons d'ores et déjà validé une version enregistrée tout en préservant les voix des enfants, c'est ce qui a convenu, a indiqué le manager des Bleus. World Rugby doit donner des options et nous avons retenu celle-ci."

13/09/23 - 15:47 - Pierre Bourgarit : " Les Uruguayens vont avoir à cœur de bien faire" Pierre Bourgarit sera titulaire ce jeudi face à l'Uruguay. En conférence de presse, le joueur a expliqué qu'il ne fallait pas les prendre de haut. "On l'aborde comme le match de la Nouvelle-Zélande (27-13). L'écart entre les deux équipes, il y est sur le papier, il est présent mais les Uruguayens vont avoir à coeur de bien faire et de montrer une belle image. On aurait trop à perdre à les prendre de trop haut"

13/09/23 - 15:12 - Le comité condamne l'agression sexuelle Si le comité du Mondial explique que le viol présumé n'a pas eu lieu dans le cadre d'un match, ces derniers condamnent bien évidemment le triste évènement. "Nous déplorons cet événement, qui d'après nos informations ne s'est pas déroulé dans un stade mais dans la ville de Bordeaux. Nous sommes très sensibles au sujet des agressions sexuelles ou sexistes qui pourraient se produire dans les stade."

13/09/23 - 14:49 - Nouvelle inquiétude pour Danty ? Blessé depuis le dernier match face à l'Australie, Jonathan Danty a du se faire masser la cuisse lors du captain's run, dernière séance d'entraînement avant la rencontre de demain.