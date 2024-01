Euro de handball masculin 2024 : quelle date pour le prochain match ? Les groupes et le calendrier des Bleus

Après son entame parfaite, les Bleus ont désormais rendez-vous avec la Suisse.

Entame parfaite pour l'équipe de France masculine de handball. Opposés à la Macédoine du Nord, les Bleus ont livré un match sérieux et appliqué en s'imposant de 10 buts, 39-29. Un résultat très important dans l'optique du tour principal dans quelques jours. "C'était important d'entrer dans cette poule avec deux points contre l'équipe qui avait le moins de références sur la scène internationale. C'est un match inaugural qui n'est jamais simple. Ça s'est vu dans le jeu, avec des phases où on a eu beaucoup trop de déchets à mon goût mais quand on voit la prestation d'ensemble, c'est bien. C'est bien aussi d'avoir pu donner du temps de jeu à tout le monde, que chacun ait pu rentrer dans son Euro. On finit avec une prestation, certes à améliorer, mais qui reste très aboutie" a expliqué Guillaume Gille après la rencontre.

Prochain rendez-vous pour les Bleus, la Suisse le 14 janvier. Les Suisses ont eu la lourde tâche d'affronter l'Allemagne, pays hôte de cet Euro dans la liesse indescriptible du stade du Fortuna Düsseldorf (53 586 spectateurs). Sans grosse surprise, les Allemands ont dominé leur première rencontre en réalisant une performance défensive assez remarquable avec seulement 14 buts encaissés grâce à leur gardien star Andreas Wolff, (61 % d'arrêts, 14 parades) pour 27 marqués.

Le calendrier de l'équipe de France de handball :

14 janvier : France - Suisse

16 janvier : France - Allemagne

Sur quelle chaîne suivre le tournoi ?

Comme à son habitude, beIN Sports retransmet l'intégralité de la compétition alors que le groupe TFX diffusera quelques matchs comme le France - Allemagne du 16 janvier.

Les groupes du tour préliminaire :

Groupe A :

France

Allemagne

Macédoine du Nord

Suisse

Groupe B :

Espagne

Autriche

Croatie

Roumanie

Groupe C :

Islande

Hongrie

Serbie

Monténégro

Groupe D :

Norvège

Slovénie

Pologne

Iles Féroé

Groupe E :

Suède

Bosnie-Herzégovine

Pays-Bas

Géorgie

Groupe F :

Danemark

Portugal

République Tchèque

Grèce

L'Euro masculin de handball se dispute du 10 au 28 janvier.

Où se déroule l'Euro masculin de handball ?

Le championnat d'Europe de handball se déroule en Allemagne. Il sera le premier, depuis que le format de la compétition s'est étendu à 24 nations, à être disputé dans un seul pays. Six villes aideront à accueillir l'événement : Düsseldorf, Berlin, Mannheim et Munich sont les sites du tour préliminaire, et Hambourg et Cologne les destinations du tour principal.

Les joueurs

Pour cet Euro en Allemagne, Guillaume Gille a retenu un groupe de 20 joueurs :