Top 14 : plusieurs chocs au programme, le classement

Pau face à Bordeaux, Toulon face au Racing... La nouvelle journée de Top 14 offre de belles affiches.

6e journée du Top 14 ce week-end avec plusieurs grosses affiches au programme. L'affiche de la journée est sans aucun doute le Racing 92 qui affronte le RCT. Les Parisiens ont été dans le centre de l'actualité cette semaine avec la signature du capitaine de l'Afrique du Sud Siya Kolisi. S'il jouera seulement dans quelques semaines, il a déjà évoqué le niveau du championnat. "Le Top 14 est la plus grande compétition de clubs au monde, l'une des plus difficiles, la plus homogène, la plus physique. De nombreux grands joueurs sont venus ici et certains sont encore là. Je n'ai pas connu par le passé de compétition aussi homogène. Il y a des grandes équipes à tous les niveaux. Un de mes amis joue en Pro D2, il m'a dit que c'était aussi un championnat difficile. Ça renseigne sur le niveau du rugby en France." Ce niveau, il le verra sans aucun doute ce week-end avec le déplacement du Racing sur la pelouse de Mayol face à un Toulon en quête de rachat et surtout de points.

Dans l'autre choc de la journée, Pau, leader surprise de ce championnat, va tenter de conserver sa place de leader face à Bordeaux Bègles. Les Bordelais ont d'ailleurs posté une photo il y a quelques jours qui peut faire peur à la Section paloise avec Louis Bielle Biarrey, Maxime Lucu ou encore Damian Penaud, pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. Les internationaux devraient faire leur retour, y compris à Toulouse. Le Stade, en difficulté depuis le début de la saison, reçoit Perpignan en ouverture la 6e journée pour tenter de reprendre une place dans le top 3. Parmi les autres rencontres, Montpellier, englué dans le bas du classement, devra renouer avec la victoire face à Clermont alors que Lyon recevra le Stade Français, La Rochelle sera opposée à Bayonne et Oyonnax se déplacera à Castres.

