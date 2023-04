Tournoi de Monte-Carlo 2023 : Rublev défie Fritz ! Suivez les demi-finales en direct et le programme

Au lendemain de la chute des favoris Tsitsipas et Medvedev, place au dernier carré avec d'abord un choc inattendu entre Andrey Rublev et Taylor Fritz, avant l'affiche opposant Jannik Sinner à Holger Rune. Les demi-finale du Tournoi ATP 1000 de Monte-Carlo sont à suivre en direct et intégralité sur le site de L'Internaute.

Sommaire Tournoi de Monte-Carlo 2023 en direct

Programme

Résultats

Tableau

Palmarès vainqueurs Monte-Carlo L'essentiel Les demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo ne sont pas exactement celles qui étaient prévues avec les éliminations de Djokovic, Tsitsipas ou encore Medvedev, mais elles promettent avec la perspective d'une finale inédite.

Le programme de ce samedi 15 avril démarrera dès 13h30 avec le Russe Andrey Rublev qui défiera l'Américain Taylor Fritz. Plus tard dans l'après-midi, le surpuissant italien Jannik Sinner fera face au turbulent danois Holger Rune.

Suivez les demi-finales du Tournoi de Monte Carlo 2023 en direct commenté

En direct

13:45 - Fritz sait faire Au-delà d'un bilan favorable face à Andrey Rublev, Taylor Fritz dispose d'un autre avantage face au Russe. En effet, l'Américain a déjà réussi à accrocher un ATP Masters 1000 à son palmarès. C'était l'année dernière à Indian Wells. A 'inverse, le 6e mondial court toujours après un titre de cette importance, lui qui a atteint deux fois la finale à ce niveau. 13:34 - Super tie-break du double Alors que Rublev et Fritz sont aux abords du court, le double entre les Allemands Krawietz/Puetz et le duo Austro-monégasque Weissman/Arneodo va se jouer au super tie-break après que les Germaniques ont égaliser à une manche partout (6/4). 13:30 - Le début des demi-finales retardé Le double entre Krawietz/Puetz et Arneodo/Weissborn est encore en cours sur le cours principal du country club de Monte-Carlo. Nous en sommes au deuxième set et la seconde paire nommée a remporté la première manche mais est mené d'un break 4-5 dans la seconde. La demi-finale entre Rublev et Fritz ne commencera qu'à l'issue de ce match. 13:20 - Fritz : "Il est dur à battre" Vainqueur de Tsitsipas avec la manière (6/2 6/4), Taylor Fritz sait que le défi qui l'attend en demi-finale du tournoi de Monte-Carlo n'aura rien d'aisé non plus surtout face à Andrey Rublev, sixième mondial. "C'est un excellent joueur et un bon ami. Je suis excité par ce match mais il est dur à battre", a expliqué l'Américain qui entend bien poursuivre sa belle semaine en terres monégasques. 13:10 - Acte VII Andrey Rublev et Taylor Fritz se rencontrent pour la 7ème de leur carrière. Jusqu'à présent, l'Américain s'en est le mieux sorti puisqu'il a battu le Russe quatre fois pour deux revers. Jamais ils ne se sont affrontés sur terre battue. 13:00 - Le programme du samedi 15 avril Au lendemain d'une journée aux résultats inattendus avec les éliminations successives du double tenant du titre Stefanos Tsitsipas et de Daniil Medvedev, place au dernier carré avec un programme alléchant entre jeunes prétendants. Dès 13h30, l'éruptif russe Andrey Rublev sera opposé à l'Américain Taylor Fritz. Ce match sera suivi pas avant 15h30 par le choc entre le trublion danois Holger Rune et le surpuissant italien Jannik Sinner. 12:50 - Bienvenue Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour suivre les demi-finales du tournoi ATP 1000 de Monte-Carlo.

Voici le dernier carré du Masters 1000 du Tournoi de Monte-Carlo.

Court Rainier III

Andrey Rublev - Jan-Lennard Struff : à partir de 11h

Taylor Fritz - Stefanos Tsitsipas

1/32e de finale : Ivan Gakhov bat McKenzie McDonald (7-6 / 2-6 / 6-3) ; Hubert Hurkacz bat Laslo Djere (6-7 / 7/6 / 7-6) ; Jack Draper bat Sebastian Baez (6-3 / 7-5) ; Diego Schwartzman bat David Goffin (6-4 / 6-2) ; Lorenzo Sonego bat Ugo Humbert (3-6 / 7-5 / 7-5) ; Roberto Bautista-Agut bat Filip Krajinovic (5-7 / 7-6 / 6-1) ; Alexander Zverev bat Alexander Bublik (3-6 / 6-2 / 6-4) ; Francisco Cerundolo bat Cameron Norrie (6-3 / 6-4) ; Matteo Berrettini bat Maxime Cressy (6-4 / 6-2) ; Dominic Thiem bat Richard Gasquet (6-1 / 6-4) ; Jaume Munar bat Marc-Andrea Huesler (7-6 / 4-6 / 6-4) ; Karen Khachanov bat Alejandro Davidovich Fokina (6-2 / 6-2) ; Alex De Minaur bat Andy Murray (6-1 / 6-3) ; Jan-Lennard Struff bat Albert Ramos-Vinolas (6-4 / 6-3) ; Botic Van De Zandschulp bat Marton Fucsovics (3-6 / 7-6 / 6-1) ; Stanislas Wawrinka bat Tallon Griekspoor (5-7 / 6-3 / 6-3) ; Grigor Dimitrov bat Ben Shelton (6-3 / 2-6 / 6-3) ; Jiri Lehecka bat Emil Ruusuvuori (6-1 / 7-5) ; Nicolas Jarry bat Borna Coric (6-2 / 6-3) : Alexei Popyrin bat Dusan Lajovic (7-6 / 6-3) ; Benjamin Bonzi bat Bernabe Zapata Miralles (6-1 / 7-5) ; Luca Nardi bat Valentin Vacherot (7-5 / 7-5) ; Lorenzo Musetti bat Miomir Kecmanovic (7-6 / 6-0)

: Rublev bat Struff (6-1,7-6), Fritz bat Tsitsipas (6-2, 6-4), Rune bat Medvedev (6-3, 6-4) 1/2 finale :

: Finale :

Le tirage au sort du tournoi de Monte Carlo a été effectué vendredi 7 avril 2023 à 17h00. Dans le tableau, Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas sont les têtes de séries 1 et 2 du premier Masters 1000 sur terre battue de la saison.

Détenteur des droits TV des neuf Masters 1000 dont celui de Monte-Carlo, Eurosport diffuse le tournoi 2023 de Monte-Carlo sur ses chaînes et ses plateformes. C8 va diffuser les demi-finales et la finale du tournoi en clair.

Créé en 1897, le tournoi de Monte-Carlo est une compétition historique de tennis. Depuis le début de l'Ere Open en 1968, voici la liste des vainqueurs du tournoi :