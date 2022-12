Finale de la Coupe du monde 2022 : quelle date ?

Quand se jouera la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar ?

Après plus d'un mois de compétition et des matchs très rapprochés en raison d'un calendrier particulier à cause des conditions climatiques au Qatar, il est déjà l'heure de dire au revoir à la plus prestigieuse des compétitions. La finale de la Coupe du monde 2022 qui opposera l'Argentine de Lionel Messi, vainqueur de la Croatie et la France de Kylian Mbappé, vainqueur du Maroc, se disputera ce dimanche 18 décembre 2022 à partir de 16h, heure française, 18h au Qatar. La rencontre se disputera dans le stade de Lusail, jour de la fête nationale au Qatar, c'est pour cela que la date du 18 décembre a été choisie à l'époque. C'était aussi la date maximale autorisée par la Fifa et son président de l'époque Sepp Blatter.