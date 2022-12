France - Maroc : la Marseillaise sifflée lors du match au Stade de France en 2007

Lors de la rencontre France - Maroc de novembre 2007, au Stade de France, l'hymne français avait été sifflé par des supporters marocains.

Souvenez-vous : en novembre 2007, l'équipe de France est en train de se reconstruire sportivement : un an après l'échec en finale de Coupe du monde, les Bleus sont en pleine recomposition, avec du renouveau à tous les postes. La France a toutefois a toutefois récupéré sa place parmi les grandes nations du football mondial, elle est redoutée par toutes les équipes qui l'affronte et espère créer un exploit. Le 16 novembre, la France reçoit donc le Maroc pour un match amical officiel qui s'annonce sportivement solide. Mais lorsque la Marseillaise est entonnée, impossible de ne pas remarquer que l'hymne français est sifflé par une partie du stade, par une partie des supporters marocains.

A l'issue du match - qui s'achèvera sur le score de 2-2, le patron de l'équipe de France de l'époque, Lilian Thuram, avait partagé ses interrogations sur ces huées : "Les sifflets, ça ne me choque pas plus que ça, il faut se poser la question 'Pourquoi ?'. Ce serait trop long à expliquer aujourd'hui. Ce sont des raisons d'ordre historique, il y a un mal-être dans la société. Et c'était peut-être le moment, inconsciemment, de faire passer un message. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi un tel public siffle les Français dans ce match, alors qu'ils vont nous encourager quand on affronte d'autres équipes".

Le gardien des Bleus, Mickaël Landreau, avait lui aussi réagi en conférence de presse : "C'est dommage. C'est particulier parce que, lors d'une finale de Coupe du monde, les Marocains sont derrière les Français. C'est normal qu'ils soutiennent leur équipe, qu'ils soient fiers de leur nationalité, mais ce qui est dommage, c'est de ne pas respecter la Marseillaise".