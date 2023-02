Championnats du monde de ski Courchevel-Méribel : Pinturault pour une 3e médaille ?

Alexis Pinturault pourrait obtenir une 3e médaille lors du parallèle individuel ce mercredi 15 février.

Après le sacre des Etats-Unis mardi 14 février lors de l'épreuve du parallèle par équipes, place à l'individuel ce mercredi 15 février. Lors des qualifications, mardi soir, sur le stade Emile-Allais de Courchevel, Clara Direz (2e temps derrière Sara Hector), Coralie Frasse-Sombet (5e) et Marie Lamure (7e) ont décroché leur ticket pour la phase finale.

En revanche, grosse déception chez les hommes avec les éliminations du champion olympique de slalom Clément Noël et surtout du tenant du titre, Mathieu Faivre. Ca passe en revanche pour Alexis Pinturault qui visera une 3e médaille dans ces Mondiaux. "L'essentiel, c'était de se qualifier" a expliqué le Français. "Ce n'était pas facile car la neige était agressive, plus que ce que j'imaginais. J'étais un peu bloqué sur le haut du parcours et je n'ai pas pu faire les courbes que je voulais car le tracé était déjà bien marqué et j'ai eu du mal à trouver mes repères. Demain (mercredi), nous serons sur un registre totalement différent, avec un départ à midi, une neige différente et transformée. Je m'attends à ne pas forcément très bien dormir, c'est normal quand tu finis tard comme ça. Mais je me sens plutôt bien. J'espère passer une bonne nuit ce serait bien."

Les Mondiaux de ski se disputent du 6 février au 19 février 2023 du côté de Méribel / Courchevel, en France.

Heure et calendrier des épreuves

Retrouvez tout le détail des épreuves des championnats du monde de ski en France avec les jours, les disciplines et les heures.

15 février : team event, 12h15

16 février : géant femmes :première manche à 10 heures, deuxième manche à 13h30

17 février : géant hommes, première manche à 10 heures, deuxième manche à 13h30

18 février : slalom femmes, première manche à 10 heures, deuxième manche à 13h30

19 février : slalom hommes, première manche à 10 heures, deuxième manche à 13h30

Les résultats

Combiné alpin femmes : Federica Brignone, Wendy Holdener et Ricard Haaser

Combiné alpin hommes : Alexis Pinturault, Schwarz, Haaser

Super G femmes : Marta Bassino, Mikaela Shiffrin, Kajsa Vickhoff Lie et Cornelia Huetter

Les Championnats du monde 2023 de ski alpin sont à regarder en direct et intégralité sur Eurosport 1, Eurosport.fr et l'application Eurosport, mais également sur les antennes de France TV.

Femmes

Clara Direz

Doriane Escané

Anouck Errard

Coralie Frasse-Sombet

Laura Gauché

Marie Lamure

Romane Miradoli

Nastasia Noens

Chiara Pogneaux

Karen Smadja Clément

Tessa Worley

Hommes