Tirreno-Adriatico 2024 : Vingegaard s'impose, le classement général

Sans grosse surprise, le Danois Jonas Vingegaard a remporté le Tirreno Adriatico 2024.

Il n'y a pas vraiment eu match dans ce Tirreno Adriatico 2024. Annoncé comme grand favori, le double vainqueur du Tour de France Jonas Vingegaard s'est imposé pour la première fois de sa carrière sur les routes italiennes, triomphant notamment sur les deux plus grosses étapes de la course. "En soi, je n'avais pas nécessairement besoin de gagner ces deux étapes, mais j'aime le sentiment de franchir la ligne d'arrivée en premier, a-t-il ainsi résumé. C'est toujours bien de gagner deux fois en une semaine."Le Danois s'est imposé et a pu se jauger face à des coureurs comme Juan Ayuso (2e à 1'24'') et Jai Hindley (3e à 1'52'') qu'il retrouvera certainement sur les routes du Tour de France au mois de juillet prochain.

Le classement général

Fondé en 1966, cette épreuve du Tirreno-Adriatico attire chaque année des vainqueurs de Grands Tours comme Alberto Contador, Vincenzo Nibali ou Tadej Pogacar.