Gino Mäder : le cycliste succombe à ses blessures après une chute, que s'est-il passé ?

Le cycliste Gino Mäder est décédé ce vendredi 16 juin 2023. La veille, le coureur a été victime d'une terrible chute lors du Tour de Suisse. Il avait 26 ans.

C'est une chute fatale. Ce vendredi 16 juin, le cycliste Gino Mäder est décédé des suites de ses blessures au lendemain d'une terrible chute lors de la cinquième étape du Tour de Suisse. La formation Bahraïn-Victorious dans laquelle courrait le sportif suisse a annoncé la triste nouvelle : "C'est avec une profonde tristesse et le cœur lourd que nous devons annoncer le décès de Gino Mäder. [...] Gino a perdu son combat pour se remettre des graves blessures qu'il avait subies."

La chute de Gino Mäder est survenue jeudi 15 juin lors de l'étape-reine de l'épreuve helvétique du Tour de Suisse. Tombé au 197ème kilomètre de la course, dans la descente du col de l'Albula, le cycliste de 26 ans "a été réanimé sur place par le personnel médical, qui a également pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire, avant d'être transporté par avion à l'hôpital", rappelle son équipe. Mais malgré les efforts des secours le grimpeur "n'a pas pu relever son dernier et plus grand défi".