Mort de Federico Bahamontes : qui était le premier vainqueur espagnol du "vrai" Tour de France ?

Il était le plus vieux vainqueur du Tour de France encore vivant. Ce mardi 8 août, la Grande Boucle est en deuil après l'annonce du décès de l'Espagnol Federico Bahamontes à l'âge de 95 ans. C'est le maire de Tolède, Carlos Velázquez, qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. Il en a profité également pour annoncer deux jours " de deuil officiel en signe de douleur et de reconnaissance de tous les Tolédans.

Federico Bahamontes, c'était un vrai palmarès. Il était devenu le premier Espagnol à remporter la Grande Boucle en 1959, finissant également sur le podium des éditions 1963 (2e) et 1964 (3e). Il était surtout considéré comme le "meilleur grimpeur" de toute l'histoire du Tour de France. Il avait été sacré par un jury réuni par L'Equipe Magazine en 2013. À l'instar d'un Richard Virenque ou un Lucien Van Impe, Bahamontes c'est six maillots de meilleur grimpeur et sept étapes sur le Tour de France. Il avait d'ailleurs lancé une petite phrase envers Richard Virenque lors de sa récompense de meilleur grimpeur, "qu'il ne m'en veuille pas, mais, si lui il est grimpeur, moi, je suis Napoléon !" Un personnage, tout simplement.

"Un vrai Tour de France en 1959"

© Tour de France

Pour les moins de 20 ans et même plus, le Tour de France à l'époque de Bahamontes, c'était un "vrai" Tour de France. 22 étapes au total, 4358 kilomètres et des étapes très longues comme Dijon - Paris qui faisait 331 kilomètres. Pour la petite anecdote, ils étaient 120 au départ pour seulement 65 à l'arrivée.