Une chicane installée avant la Trouée d'Arenberg pour Paris Roubaix, Mathieu van der Poel mécontent de la décision

L'organisateur de Paris-Roubaix a annoncé ce mercredi 3 avril une modification de tracé à quelques jours de la course.

C'est l'information de ces derniers heures. À quelques jours de la mythique course cycliste Paris-Roubaix, l'organisateur de l'événement a annoncé ce mercredi 3 avril l'installation d'une chicane sur le parcours, juste avant l'entrée de la mythique Trouée d'Arenberg. L'objectif de cette modification de parcours est de casser la vitesse des concurrents, qui pouvait atteindre 60 à 70 km/h avant ce secteur pavé.

Un changement demandé par les cyclistes

Comme l'a précisé Thierry Gouvenou, le directeur de la course, cette modification de parcours est une demande du syndicat des cyclistes professionnels, inquiet du nombre et de la gravité des chutes sur cette bande pavée de plus de deux kilomètres. Au lieu d'arriver en ligne droite dans la trouée d'Arenberg, les coureurs vont donc contourner un îlot central. L'idée est "d'aborder la trouée à une vitesse d'environ 25 km/h", a précisé à l'AFP l'organisateur de la course.

Thierry Gouvenou a également précisé que cette chicane très prononcée était une solution provisoire, et que l'organisation pensait à un dispositif moins dangereux pour les prochaines éditions.

Des réactions contrastées

La demande de changement a beau avoir été faite par le syndicat des cyclistes, tous n'ont pas apprécié cette modification de dernière minute. C'est notamment le cas du grand favori de l'édition Mathieu van der Poel. Ce dernier, visiblement mécontent de ce changement, a répondu "C'est une blague?" a une vidéo sur X du tracé de la fameuse chicane. En revanche, le vainqueur de l'édition 2022 Dylan van Baarle semble de son côté satisfait de cette modification.

Un secteur encore plus difficile ?

Déjà réputé pour être l'un des secteurs les plus durs de l'Enfer du Nord, la trouée d'Arenberg devrait avec cette chicane être encore plus compliquée cette année. En effet, en cassant la vitesse avant son entrée, l'organisation a également supprimé l'élan avec lequel arrivaient les coureurs. On risque donc de voir de nombreux concurrents mettre pied à terre dans ce secteur en raison de l'état très irrégulier des pavés dans la trouée. Déjà un symbole de l'enfer qu'est Paris-Roubaix entre le vent, la pluie et les pavés, la trouée d'Arenberg pourrait cette année faire encore plus de différence, malgré son emplacement à environ 100 kilomètres de l'arrivée.