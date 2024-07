Tour de France 2024 : le jour de Matthieu van der Poel ?

18e étape du Tour de France ce jeudi 18 juillet, avec 179 kilomètres entre Gap et Barcelonnette aux allures de classiques du printemps.

Le peloton du Tour de France est de retour dans les Alpes ce jeudi 18 juillet, avec peut-être la dernière étape "humaine" avant l'arrivée dimanche à Nice. Et comme hier en haut de Superdévoluy, ce pourrait être un baroudeur qui lèvera les bras à Barcelonnette.

Depuis le début du tour, on l'a surtout vu amener (parfaitement) le sprint pour Jasper Philipsen. S'il a bien tenté sa chance sur l'étape des chemins blancs de Troyes, Matthieu van der Poel a en effet été contraint plutôt discret, en préparation de son objectif majeur de l'année : le couse en ligne des Jeux olympiques de Paris dans quelques semaines.

Ce jeudi, l'étape correspond parfaitement à ses qualités, et on pourrait voir MVDP à l'avant. Sur un parcours avec de nombreuses relances, du dénivelé mais pas de longues ascensions, le champion du monde en titre fait partie et devrait disputer la victoire d'étape.

Si on a beaucoup vu Matthieu van der Poel briller sur les classiques printanières ces dernières années, il n'a pour le moment remporté qu'une seule étape du Tour. C'était en 2021 à Mûr-de-Bretagne. Il pourrait donc voir cette 18e étape comme l'occasion de lever à nouveau les bras sur la grande boucle.

Côté Français, on pourrait voir la Groupama-FDJ à l'attaque, la formation courant après une première victoire du ce Tour, avec Valentin Madouas ou Romain Grégoire, les deux hommes ayant déjà pris l'échappée hier. Guillaume Martin pourrait également être de nouveau à l'avant pour la Cofidis. Enfin, le grand rival de Matthieu van der Poel, Wout van Aert, pourrait être tenté de repartir à l'avant comme il l'a fait hier, rendant la course complètement folle.

On devrait une nouvelle fois assister à un départ très rapide, tant l'étape est ciblée par toutes les équipes qui n'ont pas encore gagné sur ce tour, et qui voudront prendre l'échappée.