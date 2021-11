Ligue des Champions : le calendrier de la 4e journée, Lille en déplacement à Séville

LIGUE DES CHAMPIONS. Quatrième journée de la Ligue des champions ce mardi et mercredi avec un déplacement périlleux des Lillois sur la pelouse du FC Séville alors que le PSG se déplace à Leipzig mercredi soir. Les résultats et le classement des groupes.

08:30 - Deux matchs au programme à 18h45 La 4e journée de la Ligue des champions débute dès 18h45 avec Wolfsburg - Salzbourg dans le groupe du LOSC, mais également avec le tenant du titre, Chelsea, en déplacement chez les Suédois de Malmo. Deuxième du groupe derrière la Juventus, les hommes de Thomas Tuchel visent une victoire aussi sèche qu'il y a quinze jours à Londres (victoire 4-0). 08:01 - Déplacement périlleux pour Lille La quatrième journée de la Ligue des champions est peut être déjà la dernière chance des Lillois pour entrevoir une qualification pour les huitièmes de finale. 3e de sa poule avec 2 points, les Dogues se déplacent sur la pelouse du FC Séville, juste devant eux au classement avec 3 points. En cas de défaite, les champions de France n'auront plus leur destin entre leurs mains surtout que Salzbourg, en tête du groupe avec 7 points, pourrait déjà se qualifier en s'imposant ou en faisant match nul face aux Allemands de Wolfsburg.

Classement Groupe A Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 PSG 7 3 2 0 1 6 3 3 2 Manchester City 6 3 2 1 0 11 6 5 3 Bruges 4 3 1 1 1 4 7 -3 4 Leipzig 0 3 0 3 0 6 11 -5 Classement Groupe B Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Liverpool 9 3 3 0 0 11 5 6 2 Atlético 4 3 1 1 1 4 4 0 3 Porto 4 3 1 1 1 2 5 -3 4 Milan AC 0 3 0 3 0 3 6 -3 Classement Groupe C Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Ajax 9 3 3 0 0 11 1 10 2 Dortmund 6 3 2 1 0 3 5 -2 3 Sporting Portugal 3 3 1 2 0 5 7 -2 4 Besiktas 0 3 0 3 0 2 8 -6 Classement Groupe D Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Real Madrid 6 3 2 1 0 7 2 5 2 Tiraspol 6 3 2 1 0 5 4 1 3 Inter 4 3 1 1 1 3 2 1 4 Shakhtar 1 3 0 2 1 0 7 -7 Classement Groupe E Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Bayern 9 3 3 0 0 12 0 12 2 Benfica 4 3 1 1 1 3 4 -1 3 Barça 3 3 1 2 0 1 6 -5 4 Dynamo Kiev 1 3 0 2 1 0 6 -6 Classement Groupe F Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Manchester United 6 3 2 1 0 6 5 1 2 Villarreal 4 3 1 1 1 7 5 2 3 Atalanta 4 3 1 1 1 5 5 0 4 Young Boys 3 3 1 2 0 3 6 -3 Classement Groupe G Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Salzbourg 7 3 2 0 1 6 3 3 2 Séville 3 3 0 0 3 2 2 0 3 Lille 2 3 0 1 2 1 2 -1 4 Wolfsburg 2 3 0 1 2 2 4 -2 Classement Groupe H Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Juventus 9 3 3 0 0 5 0 5 2 Chelsea 6 3 2 1 0 5 1 4 3 Zénith 3 3 1 2 0 4 2 2 4 Malmö 0 3 0 3 0 0 11 -11

Calendrier groupe A Groupe A Mercredi 3 nov. Manchester City 21:00 Bruges Leipzig 21:00 PSG Mercredi 24 nov. Bruges 21:00 Leipzig Manchester City 21:00 PSG Mardi 7 d?c. PSG 18:45 Bruges Leipzig 18:45 Manchester City Calendrier groupe B Groupe B Mercredi 3 nov. Milan AC 18:45 Porto Liverpool 21:00 Atlético Mercredi 24 nov. Atlético 21:00 Milan AC Liverpool 21:00 Porto Mardi 7 d?c. Milan AC 21:00 Liverpool Porto 21:00 Atlético Calendrier groupe C Groupe C Mercredi 3 nov. Dortmund 21:00 Ajax Sporting Portugal 21:00 Besiktas Mercredi 24 nov. Besiktas 18:45 Ajax Sporting Portugal 21:00 Dortmund Mardi 7 d?c. Ajax 21:00 Sporting Portugal Dortmund 21:00 Besiktas Calendrier groupe D Groupe D Mercredi 3 nov. Real Madrid 18:45 Shakhtar Tiraspol 21:00 Inter Mercredi 24 nov. Inter 18:45 Shakhtar Tiraspol 21:00 Real Madrid Mardi 7 d?c. Real Madrid 21:00 Inter Shakhtar 21:00 Tiraspol Calendrier groupe E Groupe E Mardi 2 nov. Bayern 21:00 Benfica Dynamo Kiev 21:00 Barça Mardi 23 nov. Dynamo Kiev 18:45 Bayern Barça 21:00 Benfica Mercredi 8 d?c. Bayern 21:00 Barça Benfica 21:00 Dynamo Kiev Calendrier groupe F Groupe F Mardi 2 nov. Atalanta 21:00 Manchester United Villarreal 21:00 Young Boys Mardi 23 nov. Villarreal 18:45 Manchester United Young Boys 21:00 Atalanta Mercredi 8 d?c. Atalanta 21:00 Villarreal Manchester United 21:00 Young Boys Calendrier groupe G Groupe G Mardi 2 nov. Wolfsburg 18:45 Salzbourg Séville 21:00 Lille Mardi 23 nov. Lille 21:00 Salzbourg Séville 21:00 Wolfsburg Mercredi 8 d?c. Salzbourg 21:00 Séville Wolfsburg 21:00 Lille Calendrier groupe H Groupe H Mardi 2 nov. Malmö 18:45 Chelsea Juventus 21:00 Zénith Mardi 23 nov. Chelsea 21:00 Juventus Malmö 21:00 Zénith Mercredi 8 d?c. Juventus 18:45 Malmö Zénith 18:45 Chelsea

La phase de groupes de la Ligue des champions de football se dispute du mardi 14 septembre 2021 au mercredi 8 décembre 2021 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du mardi 15 février 2022 au mercredi 4 mai 2022. Quant à la finale, elle est prévue le samedi 28 mai 2021 au Stade de Saint-Pétersbourg, en Russie. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Phase de groupes

14 et 15 septembre

28 et 29 septembre

19 et 20 octobre

2 et 3 novembre

23 et 24 novembre

7 et 8 décembre

Phase à élimination directe

Huitièmes de finale

15 et 16 février (aller)

22 et 23 février (retour)

Quarts de finale

5 et 6 avril (aller)

12 et 13 avril (retour)

Demi-finales

26 et 27 avril (aller)

3 et 4 mai (retour)

Finale

Samedi 28 mai 2022

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions 2021-2022. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS proposera de son côté l'intégralité des matchs restants. TF1 diffusera en clair la finale prévue le 28 mai 2022. Découvrez ci-dessous le programme TV de la 3e journée, avec la date, l'horaire et la chaine de diffusion de chaque match :