Les secrets d'Antoine Griezmann, la star de l'équipe de France

Qui se cache derrière Antoine Griezmann, l'attaquant vedette des Bleus ? Zoom sur son passé, sa personnalité... et ses sorties de route.

Né à Mâcon, le 21 mars 1991, Antoine Griezmann a suivi un parcours pour le moins original. Après une enfance baignée par le football, notamment autour de son père et son grand-père mordus de ballon rond, le jeune homme a su très vite qu'il ferait de sa passion son métier. Pour arriver à son but, le chemin sera toutefois plus compliqué que ce qu'il imaginait. Plusieurs clubs français (Lyon, Auxerre, Saint-Etienne, Montpellier...) lui fermeront en effet les portes de leur centre de formation le jugeant "trop petit" et "trop frêle". Ce sont finalement les recruteurs espagnols, adeptes des footballeurs au profil plus technique, qui lui tenderont la main. Antoine Griezmann migrera vers le Pays basque et la Real Sociedad, dès l'âge de 13 ans.

"Un fou, un danseur", selon Paul Pogba Voir les photos Paul Pogba et Antoine Griezmann. © BFeil MiS Pixathlon - SIPA

Dans le club de San Sebastian, Griezmann gravit tous les échelons, façonnant sa carrière de footballeur et sa vie d'homme (c'est aussi là-bas qu'il a rencontré sa petite amie Erika Choperena, également maman de sa petite fille Mia). Malgré tout, la France ne l'oublie pas et le talentueux attaquant est régulièrement appelé dans les sélections nationales chez les jeunes. Une idylle avec les Bleus stoppée en octobre 2012, après sa fameuse virée nocturne en compagnie de quatre coéquipiers, dans une discothèque parisienne, quelques jours avant un match décisif avec l'équipe de France espoirs. Dix-huit mois de suspension plus tard, l'attaquant reviendra par la grande porte, avec sa première sélection chez les A de Didier Deschamps. Depuis, "Grizou", le garçonnet trop chétif est devenu l'un des pions essentiels de la sélection française, sacrée championne du monde en 2018.