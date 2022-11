Les secrets d'Antoine Griezmann

En janvier 2014, invité de l'émission Luis Attaque, sur RMC, Antoine Griezmann s'est confié sur ses préférences en matière de football. Tout petit, j'étais Marseillais, a-t-il expliqué. J'allais au Vélodrome. Et quand Sonny Anderson est arrivé à Lyon, j'ai changé on va dire".



Pour le moment, aucun de ces deux clubs n'a réussi à séduire le joueur de l'Atlético et c'est plutôt le PSG qui semble faire les yeux doux au nouvel attaquant star des Bleus. Reste que Griezmann est bien en Espagne et qu'un retour en France, où il n'a jamais évolué en professionnel, ne semble pas encore à l'ordre du jour, même si l'intéressé ne ferme pas la porte : "Jouer dans mon pays ou non… on verra bien. Je ne vais pas dire non. La Ligue 1 chaque année donne toujours plus envie et attire les jeunes".