Son couple, un "handicap" physique méconnu, sa famille... Les secrets de Kylian Mbappé
Le saviez-vous ? Kylian Mbappé aurait peut-être pu éclore encore plus tôt au plus haut niveau. En février 2016, en pleine ascension, il est resté indisponible pendant près d'un mois à la suite d'une blessure peu courante, une torsion testiculaire. En août 2016, c'est un gros choc avec le Guingampais Christophe Kerbrat qui l'avait laissé à nouveau sur le flanc. Victime d'une commotion cérébrale et hospitalisé pendant plusieurs heures, il avait finalement fait son retour sur les pelouses quatre semaines plus tard. Un retard vite rattrapé.
© Oscar J Barroso/AFP7/Shutterstoc