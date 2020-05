Foot. Dortmund - Bayern : heure, chaîne TV, compo... Les infos du match

DORTMUND - BAYERN. Le choc de la 28e journée de Bundesliga oppose le Borussia Dortmund au Bayern Munich, ce mardi 26 mai 2020. Diffusion TV, streaming... Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Le point, également, sur la composition probable des équipes.

Seul championnat de football de premier plan à avoir renoué avec la compétition, après l'arrêt imposé par la crise du coronavirus, la Bundesliga se poursuit ce mardi avec un choc très attendu entre le Bayern Munich, leader du classement, et le Borussia Dortmund, son actuel dauphin. La formation bavaroise compte actuellement quatre points d'avance sur son rival qui, en cas de victoire, pourrait toutefois complètement relancer la course au titre. Les hommes de Lucien Favre auront l'avantage d'évoluer dans leur stade mais pas devant leurs supporters puisque le match se déroulera une nouvelle fois à huis clos, pour des raisons sanitaires évidentes.

Le coup d'envoi de ce ce match comptant pour la 28e journée du championnat d'Allemagne de football sera donné à 18h30, heure française, ce mardi 26 mai 2020, depuis le Signal Iduna Park de Dortmund. Le Borussia Dortmund rejouera ensuite dimanche contre Paderborn, tandis que le Bayern Munich affrontera Düsseldorf dès samedi.

Ce choc entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich bénéficie d'une diffusion en direct à la TV française ce mardi, sur la chaîne beIN Sports 1, qui proposera avant la rencontre l'émission Champions Arena, présentée par Darren Tulett (le programme TV).

Si vous souhaitez suivre Dortmund - Bayern Munich en streaming sur Internet, la seule solution légale se trouve également du côté de beIN Sports, et sa plateforme beIN Connect. Le service est payant et plusieurs formules sont proposées, dont un abonnement mensuel à 15 euros par mois sans engagement.

La composition de départ de Dortmund, privé de Reus et Zagadou, blessés, devrait à nouveau être organisée en 3-4-3. La compo probable du Borussia Dortmund : Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Can, Brandt, Guerreiro - Sancho, Haaland, Hazard. Côté bavarois, Coutinho et Tolisso manqueront à l'appel. La compo probable du Bayern Munich : Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski.

C'est le Bayern Munich qui part favori de ce match, selon les chiffres publiés par les principaux sites de paris en ligne. Sa cote de victoire se situe à moins de 2 euros, celle du résultat nul autour de 4,30 euros, et celle d'un succès du Borussia Dortmund entre 3,30 et 3,80 euros. A vos pronostics !