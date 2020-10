Istanbul - PSG : heure, chaîne TV, streaming, compo... L'actu du match

ISTANBUL - PSG. Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l'Istanbul Basaksehir, ce mercredi 28 octobre 2020, en Ligue des champions. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quel horaire est prévu le match ? Découvrez aussi la composition probable parisienne.

Le Paris Saint-Germain se soit de réagir, demain, sur le terrain de la formation turque de l'Istanbul Basaksehir (du nom d'un quartier de la capitale stambouliote), moins d'une semaine après son entame ratée en Ligue des champions face à Manchester United (1-2). Tout autre résultat qu'une victoire face à l'adversaire le moins prestigieux de ce groupe H (dans lequel figure aussi le RB Leipzig) serait considéré comme un échec pour le PSG, qui se se mettrait également dans une situation périlleuse en vue de la qualification pour les huitièmes de finale de la compétition (les deux premiers de chaque poule seront qualifiés). Le club parisien s'est toutefois rassuré le week-end dernier en championnat en obtenant une victoire facile sur le terrain de Nîmes (0-4), et la confiance semble de mise avant ce rendez-vous pourtant crucial. "Ce n'est pas la première fois qu'on perd le premier match de la phase de groupes, on sait comment réagir", a notamment indiqué cette semaine Kylian Mbappé, avant d'ajouter : "On a toujours la pression quand on joue, et ça ne changera pas contre Istanbul".

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match entre le Paris Saint-Germain et l'Istanbul BB : il sera donné à 18h55, ce mercredi 28 octobre 2020, depuis le stade Basaksehir Fatih Terim. Le Suédois Andreas Ekberg a été désigné par l'UEFA pour arbitrer la rencontre.

L'infirmerie du Paris Saint-Germain est à nouveau bien garnie avant ce déplacement en Turquie. Julian Draxler, Juan Bernat, Mauro Icardi, Marco Verratti et Leandro Paredes manqueront ainsi à l'appel. Alessandro Florenzi et Presnel Kimpembe, ménagés le week-end dernier en championnat, devraient réintégrer la composition de départ. La compo probable du PSG : Navas - Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa ou Bakker - Di Maria, Marquinhos, Herrera ou Rafinha, Neymar - Kean, Mbappé.

Ce match entre le PSG et l'Istanbul Basaksehir ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : ce sont Téléfoot et la chaîne RMC Sport 1 qui assureront la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder ce match Istanbul BB - PSG en streaming sur Internet, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut vous diriger vers le site Internet de la chaîne Téléfoot, ou sur la plateforme de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est conditionné dans les deux cas à la souscription d'un abonnement.

Nous vous proposons également de vivre ce match entre l'Istanbul Basaksehir et le Paris Saint-Germain, en direct commenté, sur cette page, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre.