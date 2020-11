Rennes - Chelsea : horaire, diffusion TV, compo… Tout savoir du match

RENNES - CHELSEA. Le Stade Rennais reçoit les Blues, ce mardi 24 novembre 2020, pour tenter de relever la tête dans cette Ligue des champions de foot. Sur quelle chaîne suivre le match à la télévision et en streaming ? A quelle heure ? Le point, également, sur la composition probable des deux formations.

Rennes est dans le doute avant ce nouveau rendez-vous de Ligue des champions face à Chelsea. A la traîne dans son groupe de C1 (un point en trois matchs), la formation bretonne ne peut pas non plus explorer ses récentes performances en championnat (une seule victoire lors des cinq dernières rencontres) pour y puiser de la confiance. Julien Stéphan qui regrettait vendredi dernier le manque de "force collective" de son équipe après la défaite face à Bordeaux, devra trouver les mots pour tenter de sublimer son équipe, face à une formation londonienne qui a, elle, parfaitement préparé cette rencontre en s'imposant 2-0 sur le terrain de Newcastle, samedi. En attendant, l'entraîneur de la formation bretonne a surtout cherché à enlever de la pression à ses joueurs, ce lundi, devant la presse : "Quand on est dans une période un peu compliquée, on est à la recherche d'un déclic, ça arrive dans une saison, il ne faut pas paniquer. On a déjà démontré qu'on avait de la qualité. On est ensemble, soudés, avec la volonté de chercher la solution, et on va la trouver".

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match entre le Stade Rennais et Chelsea : il sera donné à 18h55, ce mardi 24 novembre 2020, depuis le Roazhon Park. Les deux équipes joueront ensuite leurs deux derniers matchs du groupe E le 2 et le 9 décembre.

Julien Stéphan devrait privilégier une composition de départ bâtie en 4-3-3 pour ce choc face à Chelsea, avec le retour du trio Nzonzi - Camainga - Bourigeaud au milieu de terrain, et possiblement celui de Faitout Maoussa, qui a repris la compétition le week-end dernier après deux mois d'absence, au poste de latéral gauche. La compo probable de Rennes : Gomis - Traoré, Da Silva, Aguerd, Maouassa ou Truffert - Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga - Doku, Guirassy ou Niang, Terrier ou Gboho.

Ce match Rennes - Chelsea ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV : ce sont Téléfoot et la chaîne RMC Sport 1 qui assureront la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre de Ligue des champions en streaming, il faudra vous diriger soit vers le site Internet dédié de RMC Sport, soit vers la plateforme dédiée de Téléfoot. L'accès au flux vidéo est réservé aux abonnés.

Nous vous proposerons par ailleurs de vivre le match en direct commenté, mardi soir, sur cette page, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live.