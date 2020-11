Rennes - Chelsea : les Bretons perdent sur le fil, le résumé du match

RENNES - CHELSEA. Après un but d'Olivier Giroud dans le temps additionnel, le Stade Rennais s'incline 2 buts à 1 face aux Blues. On jouait la 4e journée de la Ligue des champions. Rennes est éliminé de la compétition. Découvrez le résumé de la rencontre.

21:05 - Krasnodar-Rennes le 12 décembre Les Rennais doivent désormais quasi impérativement faire un résultat positif à Krasnodar le 12 décembre prochain. Les hommes de Julien Stéphan auront également l'opportunité de dépasser les Russes lors du denier match contre Séville une semaine plus tard, le 8 décembre.

20:58 - Rennes est éliminé de la Ligue des champions Après cette défaite 2 buts à 1, le Stade Rennais est éliminé de la Ligue des champions. Les Bretons joueront la troisième place contre Krasnodar qui s'est incliné 2-1 face à Séville.

20:49 - C'est terminé ! Et c'est terminé ! Chelsea arrache la victoire face à Rennes dans le temps additionnel ! C'est le 30e but avec Chelsea pour Olivier Giroud.

20:45 - BUT D'OLIVIER GIROUD ! INCROYABLE ! Ziyech est trouvé dans l'axe, le joueur des Blues décale à gauche un partenaire mais Mendy repousse le danger ! Derrière, le ballon prend l'altitude et redescend. Giroud est à la retombée et bat son vis-à-vis en envoyant sa tête dans le but rennais ! Que c'est dur pour le Stade Rennais !

20:41 - Quelle occasion pour Chelsea ! Attention au relâchement, les Rennais ! Après une faute de Grenier sur Kanté, le coup-franc est bien botté au second poteau. Chilwell est tout seul et rate son coup de tête ! Heureusement pour Mendy et le Stade Rennais !

20:39 - BUUUUUUTTTTT RENNAIISSS !!! GOOOOOOOAAAAAAAALLLLLLL !!!!!!! Sur un corner venu de la droite vers la gauche, Guirassy est trouvé et envoie sa tête sous la barre de Mendy !!! Ça fait 1 partout !!!

20:26 - Quel double arrêt de Mendy ! De l'agressivité !! Enfin ! Les Rennais récupèrent le ballon et donne à Guirassy sur la gauche qui frappe dans la surface dans un angle fermé. La frappe semble cadrée mais c'est repoussé par Mendy ! Derrière, Nyamsi reprend le corner et c'est arrêté par le gardien des Blues en deux temps, sur sa ligne !!! Quelle double occasion !

20:22 - Giroud et Kanté entrent Chelsea fait deux changements: Olivier Giroud et N'Golo Kanté entrent en lieu et place de Abraham et Mount.

20:18 - Chelsea pas loin du pénalty ! Ohhh ! Nyamsi est au contact de Abraham dans la surface de pénalty. Le bras du rennais est autour du corps de l'attaquant qui tombe et l'arbitre siffle.... pour le Rennais. Incroyable. Le jeu se poursuit. Les Rennais ont beaucoup plus de mal et peinent à construire.

20:15 - Rennes a les moyens de revenir Les Rennais ont largement de quoi égaliser mais chaque possession londonienne font craindre une occasion. Rennes fait le premier changement de la rencontre. Del Castillo rentre à la place de Léa-Siliki.

20:06 - La frappe de Traoré ! La première occasion rennaise de la seconde période est là ! Sur un jeu construit à droite des buts anglais, H.Traoré est dans une position offensive, à l'angle de la surface. Il est trouvé et frappe ! Mais c'est détourné par Thiago Silva en corner !

20:01 - But de Werner refusé pour hors-jeu Attention pour les Rennais qui ne sont pas bien revenus sur la pelouse. Les joueurs de Lampard se créent une très belle occasion après un mouvement collectif de classe. Le jeu a basculé de la gauche vers la droite. Mount a centré pour Werner au second poteau. L'attaquant met sa tête dans le but rennais... mais le drapeau se lève à juste titre: hors-jeu. Toujours 1-0.

19:59 - C'est reparti ! La seconde période est lancée par les Rennais ! Les Bretons doivent impérativement marquer et faire un autre résultat qu'une défaite pour espérer encore pouvoir se qualifier.

19:52 - Rennes virtuellement éliminé de la C1 Dans le même temps, le FC Séville mène 1-0 face à Krasnodar grâce à un but de Rakitic. Rennes et Krasnodar sont donc à 1 point alors que Chelsea et Séville ont 10 points.