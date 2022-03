Meilleur buteur de l'équipe de France : Giroud à trois longueurs d'Henry... Le classement

MEILLEUR BUTEUR EQUIPE DE FRANCE. Après son but contre l'Afrique du Sud mardi 29 mars, Olivier Giroud se rapproche de Thierry Henry, meilleur buteur de l'équipe de France. Auteur d'un doublé, Kylian Mbappé est aux portes du top 10 à la 11e place.

[Mis à jour le 30 mars 2022 à 10h46] Appelé pour pallier le forfait de Karim Benzema, Olivier Giroud a profité du rassemblement pour inscrire deux nouveaux buts avec l'équipe de France. Après le but égalisateur contre la Côte d'Ivoire vendredi 25 mars, l'attaquant du Milan AC y est allé de son but mardi 29 mars contre l'Afrique du Sud. Sur une passe d'Antoine Griezmann, Olivier Giroud efface deux défenseurs avant de tromper le gardien adverse d'une frappe croisée du pied gauche, portant son total de buts avec les Bleus à 48 unités. Deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, le champion du Monde 2018 revient à trois longueurs du meilleur buteur avec la sélection française, Thierry Henry.

Olivier Giroud conclut parfaitement ras du sol et prend le gardien à contre-pied ! Ça fait 2-0 pour les Bleus



Derrière le Rossoneri, Antoine Griezmann complète le podium en étant troisième du classement, à six longueurs de "Giroud". Auteur d'un doublé contre les Sud-Africains, Kylian Mbappé revient à hauteur de Sylvain Wiltord et occupe la 11e place du classement, à deux réalisations de Youri Djorkaeff, 10e. L'attaquant du Paris Saint-Germain pourrait mettre tout le monde d'accord et devenir le meilleur buteur de l'équipe de France dans quelques années.

Le classement des buteurs de l'équipe de France