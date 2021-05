"Manchester City - PSG : sur quelle chaîne ? Quelle compo pour Paris ?"

CITY - PSG. Le Paris Saint-Germain retrouve Manchester City ce mardi 4 mai 2021, pour le match retour des ces demi-finales de la Ligue des champions. Découvrez les modalités de diffusion de ce sommet du foot européen, à la TV et en streaming, les infos sur la composition des équipes, les stats et toute l'actu en direct.

16:01 - Beye : "La problématique pour le PSG va être de maîtriser le scénario du match" Egalement présent sur le plateau du Canal Football Club, l'ancien défenseur Habib Beye a également livré son analyse avant ce match Manchester City - PSG : "Les résultats passés amènent à l'optimisme pour le Paris Saint-Germain (NDLR : victoires à l'extérieur à Barcelone et à Munich notamment) mais la réalité c'est qu'ils l'ont fait face au Barça qui n'avait pas une grande défense, ils l'ont fait face un Bayern qui avait la cinquième défense de Bundesliga, là ils vont devoir le faire face à la meilleure défense de Premier League et la meilleure défense de Ligue des champions. La problématique pour le PSG va être de maîtriser le scénario du match. Guardiola a été bon à l'aller parce qu'il était persuadé que Paris ne pourrait pas presser pendant 90 minutes et il a été acteur du scénario du match, en changeant à plusieurs reprises son dispositif et en permettant au jeu de position de City de se mettre en place. Mais c'est vrai que ce qu'on a vu sur le smatchs précédents du PSG peut aussi faire exploser City. Tout est ouvert, l'équilibre d'un match comme celui-ci est précaire, mais avantage à Manchester City malgré tout". 15:52 - La possession de balle comme clé du match ? Comme l'a prouvé le premier round de cette demi-finale PSG - Manchester CIty la semaine passée, la maîtrise du ballon sera probablement à nouveau décisive ce soir. La semaine passée, Paris avait réussi une magnifique première mi-temps en réussissant à réduire le temps de possession de leur adversaire avant de souffrir en deuxième période face à la maitrise retrouvée des hommes de Pep Guardiola."Notre intention sera encore d'essayer de priver Man. City du ballon, ce sera un grand défi, a d'ailleurs expliqué l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino, hier, devant la presse. Manchester City est une équipe qui joue depuis six ans avec une même philosophie définie par Pep. Bien sûr, c’est une équipe très forte et construite pour jouer de cette manière. Nous, on essaie de conserver le ballon, mais en restant équilibrés entre les phases offensives et défensives, notamment du fait des caractéristiques des joueurs. En tout cas, on est prêts à souffrir à certains moments du match. Et quand nous aurons des opportunités, nous devrons nous montrer cliniques et agressifs". 15:45 - Laure Boulleau optimiste pour le PSG L'ancienne latérale de la section féminine du club parisien, reconvertie aujourd'hui consultante, a donné son avis sur ce match retour entre le PSG et Manchester City, dimanche, dans le Canal Football Club : "Je suis toujours optimiste. Ils sont capables de sortir un gros match parce qu’ils l’ont déjà fait lors de leur parcours en Champions League. À l’extérieur ils sont souvent meilleurs et l’équilibre au milieu de terrain va peut-être être retrouvé. J’ai un peu de mal quand il aligne Verratti à gauche. J’ai l’impression que la composition avec l’absence de Gueye va peut-être retrouver un équilibre un peu plus intéressant, avec peut-être un vrai spécialiste sur ce côté-là. On a déjà vu Draxler, ça peut être un Mbappé avec Icardi en numéro 9, ou un Kean qui a déjà joué sur un côté" 15:41 - Manchester City pas imbattable à domicile Aucune défaite concédée en onze matchs de Ligue des champions (10 succès, 1 résultat nul), un titre de champion d'Angleterre quasiment dans la poche (13 points d'avance sur Manchester United à cinq journées des la fin), une victoire en Coupe de la Ligue anglaise... Manchester City réalise quasiment un sans faute depuis le début de la saison mais trois équipes ont néanmoins réussi à s'imposer à l'Etihad Stadium dans cet exercice 2020-2021 : Leicester, au mois de septembre, à une époque où les Cityzens n'avaient pas encore trouvé leur rythme de croisière (2-5), Leeds, avril dernier, en réussissant le hold-up parfait (1-2) et Manchester United, en mars (0-2), à l'issue d'un match où les Red Devils avaient su faire mal en contre, en profitant des quelques approximations adverses. Voilà qui pourrait donner des idées au PSG... 14:58 - Le message fort des supporters du PSG Le Collectif Ultra Paris (CUP) a publié un message de soutien remarqué, ce mardi, sur son compte Twitter, à l'adresse des joueurs. "Vus avez l'occasion d'écrire la plus page de l'histoire du club, peut-on notamment lire. Nous ne vous avons jamais lâchés. La plus belle des réponses sera de tout donner ce soir. Jouez comme des guerriers, ne lâchez rien". A l'attention de nos joueurs.

Ensemble nous sommes invincibles !#NousSommesLePSG @PSG_inside pic.twitter.com/GjmfE1LAMw — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) May 4, 2021 14:37 - Raï : "Difficile d'arriver au niveau de City" L'ancienne idole du Parc des Princes était l'invité de beIN Sports vendredi dernier et a notamment évoqué ce duel entre le PSG et Manchester City. "Au niveau collectif et tactique, City est sans doute une des équipes les plus fortes, a-t-il notamment observé. On connaît tous le génie qu’a Guardiola, avec tous les joueurs qu’il a pour changer le match, ou d’un match à l’autre, en gardant le même niveau. Tous ses joueurs savent ce qu’ils doivent faire. C’est difficile d’arriver à leur niveau. Ce n’est pas seulement vrai pour le PSG mais également pour la plupart des clubs. Mais bien sûr qu’il y a des qualités au PSG qui permettent de faire mal, comme on l’a vu lors de la première mi-temps à l'aller (...) On garde toujours l’espoir pour le match retour, en sachant que ça va être très difficile". 14:19 - L'arbitre du match rappellera quelques bons souvenirs au PSG C'est Björn Kuipers qui a été désigné par l'UEFA pour arbitrer Manchester City - PSG, ce soir, e, demi-finale retour de la Ligue des champions. Le néerlandais est lin d'être un inconnu des Parisiens puisqu'il était notamment au centre des débats lors de la victoire éclatante du club de la capitale à Barcelone, cette saison, en 8e de finale. Il officiait également lors de la demi-finale de l'an passé, entre le Paris-SG et Leipzig (3-0). Il était aussi l'arbitre du 8e de finale retour face à Chelsea - PSG, en 2015, lors duquel Zlatan Ibrahimovic avait été expulsé dès la 30e minute mais qui avait finalement souri aux Parisiens (2-2, qualification grâce aux buts marqué à l'extérieur). 14:05 - 21e duel entre Pochettino et Guardiola Déjà opposés par le passé lorsqu'ils entraînaient respectivement l'Espanyol Barcelone et le Barça, puis Tottenham et Manchester City, Mauricio Pochettino et Pep Guardiola se retrouvent pour la 21e fois à l'occasion de ce match retour Manchester City - PSG. Le bilan de ces confrontations est largement en faveur de l'actuel coach des Citizens (11 victoires, 5 nuls, 3 défaites) mais l'entraineur argentin du Paris-SG avait eu la satisfaction de sortir vainqueur de la rencontre la plus prestigieuse, en 2019, en quart de finale de la Ligue des champions. A l'époque, les Spurs de Tottenham l'avaient emporté 1-0 à l'aller avant d'obtenir le nul (4-4) lors d'un match retour resté dans les mémoires. Un score, aussi spectaculaire soit-il, qui ne suffirait pas au bonheur des Parisiens ce soir... 13:47 - Neymar prêt "à mourir sur le terrain" Neymar s'est lui aussi exprimé sur les médias du club parisien avant ce match City - PSG, en faisant part de sa grande détermination en vue de ce match retour : "Nous avons eu un match aller très difficile contre Manchester City, mais nous devons y croire, peu importe ce que disent les statistiques ou notre pourcentage de chance de gagner. Je pense que chaque Parisien doit croire en nous ! Je suis en première ligne, et je serai le premier guerrier qui partira au combat pour l’équipe. Je vais donner le meilleur de moi-même et je ferai tout pour ramener cette qualification quoi qu’il arrive, même s’il faut mourir sur le terrain". 13:24 - Florenzi (PSG) : "Ce sera avant tout un match mental" Le latéral droit Alessandro Florenzi s'est, lui, exprimé au micro de PSG Tv avant cette demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City. "Ce sera avant tout un match mental, a-t-il notamment estimé. La première règle est donc de toujours y croire. Ensuite, c'est évidemment nous qui allons sur le terrain et c'est nous qui déciderons de notre sort. Je pense qu'avec notre qualité nous pouvons le faire. Ils ont leur propre stratégie qui sera de garder le ballon, donc nous devrons certainement faire un bon pressing tous ensemble et essayer d'avancer avec notre propre stratégie, mais je suis vraiment confiant pour ce match. Nous allons y aller avec beaucoup de cœur, beaucoup de fierté et beaucoup d'envie de bien faire, pour essayer d'entrer dans l'histoire". 13:13 - Verratti (PSG) : "Pas besoin d'un miracle pour passer" Egalement présent hier en conférence de presse pour évoquer ce match Manchester City - PSG, Marco Verratti a tenu un discours positif, en indiquant notamment : "Déjà, on est heureux de pouvoir jouer ce type de match. Il faut rester tranquille, jouer notre jeu qui nous a permis d’aller jusque-là. On sait que ce sera difficile, il faudra gérer les émotions car il y aura des moments où on va souffrir, d’autres où on sera mieux. Mais on va tout donner pour aller chercher cette finale. Il faut rester lucide et calme car on aura des opportunités. On n’a pas perdu 4-0 à l'aller et on n'a pas non plus besoin d'un miracle pour passer. Ils ont un petit avantage après l'aller mais on est proches". 12:59 - Une stat qui fait peur avant City - PSG En s'inclinant au Parc des Princes la semaine dernière sur le score de 2-1, le PSG s'est donc considérablement compliqué la tâche en vue de la qualification pour la finale de cette Ligue des champions 2020-2021, et l'historique de la compétition n'incite d'ailleurs pas à l'optimisme. Sur 378 précédents en Coupe d'Europe depuis 1970, seulement 7 % des équipes qui se sont inclinées sur ce score à domicile au match aller ont finalement réussi à se qualifier pour le tour suivant. C'est bien d'un authentique exploit dont auront besoin les Parisiens, ce soir, à Manchester, pour être au rendez-vous de la finale pour la deuxième année consécutive. 12:42 - Le bilan des confrontations entre Manchester City et le PSG Le PSG et Manchester City se sont affrontés une seule fois par le passé en Ligue des champions avant le duel de cette année. C'était en 2016 et ce sont les Cityzens qui étaient sortis vainqueurs de la double confrontation, à l'époque en quart de finale, en décrochant le nul à l'aller à Paris (2-2) avant de s'imposer devant son public sur le score de 1-0, grâce à un but de Kevin De Bruyne. En plus de cette opposition de 2016, l'historique des confrontations entre les deux équipes recense également un match de poules de C3, en décembre 2008, qui s'était terminé sur le score de 0-0, et, bien sûr le match aller de cette demi-finale 2021, gagné par City (1-2). En quatre rencontres, le PSG ne s'est donc jamais imposé face à Manchester City. Paris va aussi disputer ce soir son 25e match officiel face à un club anglais (8 contre Chelsea, 4 contre Arsenal, 4 contre pour Liverpool, 4 contre Manchester United et donc 4 contre Manchester City). Le bilan parisien en la matière est plus équilibré, avec 7 victoires, 8 nuls et 9 défaites. 12:29 - La compo probable de Man. City face au PSG Satisfait de la prestation de son équipe lors de la deuxième période du match aller, Pep Guardiola devrait reconduire on onze quasiment identique pur la deuxième manche de ce PSG - City, avec Zinchenko à place de Cancelo sur le côté gauche, et toujours sans avant-centre de métier, Bernardo Silva et Kevin de Bruyne étant invités à se projeter dans la surface depuis une position plus reculée. La compo probable de Manchester City : Ederson - Wwalker, Stones, Dias, Zinchenko - B. Silva, Rodri, Gündogan - Mahrez, De Ryne, Foden. 12:14 - Un seul absent du côté de Manchester City Pep Guardiola dispose lui aussi d'un groupe quasiment au complet pour ce match retour puisque seul Eric Garcia, malade, a déclaré forfait, mais le défenseur espagnol ne figure pas parmi les habituels titulaires. Le groupe de City pour la réception du PSG : Gardiens de but : Ederson, Carson, Steffen, Trafford

Défenseurs : Aké, Cancelo, R. Dias, Laporte, Mendy, Stones, Walker, Zinchenko

Milieux de terrain : De Bruyne, Fernandinho, Gündogan, B. Silva, Rodri

Attaquants : Agüero, Foden, G. Jesus, Mahrez, Sterling, Ferran Torres. LIRE PLUS

Manchester vs PSG : les infos utiles du match retour

Du côté anglais, Pep Guardiola ne devrait a priori pas révolutionner sa composition de départ puisque seul le défenseur Eric Garcia, souvent remplaçant, manque à l'appel. L'incertitude pèse également sur la présence de Kylian Mbappé, touché au mollet gauche la semaine passée et qui ne s'est plus entraîné depuis.

Le PSG ne part pas favori pour la qualification avant cette demi-finale retour de Ligue des champions face à Manchester City. Battus 2-1 à Paris mercredi dernier, Marquinhos et ses coéquipiers devront en effet s'imposer avec deux buts d'écart sur le terrain de leur adversaire, ce mardi soir, pour être certains d'obtenir leur qualification. Deux autres scénarios leur ouvriront toutefois les portes de la finale : un score de 2-1 au terme des 90 minutes et une issue favorable lors de la prolongation ou de la séance des tirs au but, mais aussi une victoire avec un seul but d'écart mais en marquant au moins trois fois (3-2, 4-3, 5-4, etc.). Ce sont toutefois les Cityzens qui partent avec la faveur des pronostics sur ce match retour, avec une cote de victoire qui ressort à moins de 2 euros (pour 1 euro de mise), tandis que celle attribuée au succès du Paris-SG se situe à plus de 4 euros.

Le coup d'envoi de ce match City - PSG sera donné à 21h, heure française (il sera 20h en Angleterre), depuis l'Etihad Stadium, ce mardi 4 mai 2021. A noter qu'en cas d'égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs, autrement dit si le PSG mène 2-1 au terme des 90 premières minutes, cette demi-finale retour de la Ligue des champions se poursuivra en prolongation (2x30 minutes) et, si nécessaire, lors de la séance des tirs au but.

Ni TF1 ni une autre chaîne n'ont réussi à obtenir le diffusion en clair de ce match retour entre Manchester City et le PSG et RMC Sport 1 sera donc, comme à l'aller, la seule à proposer le match en direct à la TV. Le duo Jérôme Sillon - Jérôme Rothen sera à nouveau aux commentaires, mais officiera en cabine depuis Paris, en raison des contraintes imposées par la crise sanitaire.

En ce qui concerne la retransmission en streaming, aucun accès gratuit ne sera proposé non plus à l'occasion de la deuxième manche de ce PSG - Manchester City. Pour voir la rencontre sur Internet, rendez-vous sur la plateforme dédiée de RMC Sport, réservée aux abonnés. Vivez également le match en direct commenté sur notre site ce soir, avec l'évolution du score et le résumé des tems forts en live (voir ci-dessus).