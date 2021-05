"Direct. Mort de Christophe Revault : une enquête ouverte, ce que l'on sait des causes de ce décès brutal"

Le mystère perdure. Plus de 48 heures après la mort de Christophe Revault, à l'âge de 49 ans, les circonstances exactes du drame n'ont pas encore pu être établies. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les causes du décès de l'ancien gardien de but.

À ce jour, les raisons et circonstances de son décès restent floues. Une enquête a donc été ouverte par le parquet du Havre (Seine-Maritime) afin de déterminer les causes de ce décès brutal. Une autopsie de Christophe Revault est notamment prévue la semaine prochaine et devrait permettre d'apporter un début d'explication.

Père de deux enfants, le footballeur qui avait raccroché les gants en 2010, après avoir disputé quelque 450 matchs professionnels, profitait ces dernières années de sa retraite en occupant différents postes au sein de son club formateur. Conseiller du président un temps, il avait ensuite endossé les rôles de directeur sportif, entraîneur, avant de devenir recruteur pour le club de Ligue 2. L'annonce de sa mort a secoué le monde du ballon rond jeudi. Bixente Lizarazu, Luis Fernandez, Benjamin Mendy, Rio Mavuba, Djibril Cissé... Tous ont eu un mot pour celui que l'on surnommait "Bioman". En direct Recevoir nos alertes live !

14:21 - Quand aura lieu l'autopsie de Christophe Revault ? Selon les informations du Parisien, une autopsie du corps de Christophe Revault, retrouvé sans vie jeudi 6 mai à son domicile havrais, va être réalisée la semaine qui vient. Objectif ? Tenter de comprendre les raisons de la mort soudaine et brutale de l'ancien gardien de football français. D'après le quotidien de la capitale, l'autopsie de Christophe Revault devrait avoir lieu en milieu de semaine prochaine.

Né en région parisienne, Christophe Revault intègre très rapidement les équipes de jeunes du Havre avant d'intégrer l'équipe professionnelle en 1992 pour un premier passage de 5 ans et plus de 130 matchs chez les pros. Durant son passage, Il obtient plusieurs convocations en équipe de France comme doublure et élu par France Football meilleur gardien de Division 1 en 1995, 1996 et 1997. En 1998, "Bioman" rejoint le PSG avec la lourde tâche de remplacer un certain Bernard Lama. Son passage est délicat et Christophe Revault enchaîne les mauvaises performances comme le fameux 5-1 subi un soir maudit face au Bayern Munich en Ligue des champions, qui a sapé sa confiance. Une période qui l'empêcha de participer à la Coupe du monde 1998 en France. Après un passage de deux ans à Rennes, c'est à Toulouse que Christophe Revault revient sur le devant de la scène et reçoit notamment le trophée UNFP de meilleur gardien de Ligue 2. Parti en 2006 après avoir été rétrogradé sur le banc au profit de Nicolas Douchez, le portier retourne au Havre jusqu'à la fin de sa carrière en 2010. Depuis, l'ancien gardien n'est jamais reparti et a depuis occupé différents postes dans l'organigramme du club, avec des hauts et des bas : dans le staff technique, directeur sportif et recruteur.

Ancien gardien du Havre, Christophe Revault est décédé à l'âge de 49 ans à son domicile, plongeant le monde du football dans l'émotion et l'incompréhension. Les causes du décès sont encore floues et une enquête devrait dévoiler les causes.

Enfant de la Cavée Verte, icône Ciel&Marine, c’est un immense Monsieur du HAC qui nous quitte et laisse le club orphelin de l’un de ses plus brillants HACMan. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses deux enfants. pic.twitter.com/mlDU5D48G9 — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) May 6, 2021

Ce crâne chauve reconnaissable de loin à la suite d'un pari perdu lors de la finale de la Coupe du monde en 1998, a fait les grandes heures du Havre. Son aventure avec le club débuta dès 1988 lorsque ce dernier le repéra dans un match de jeunes. Très vite intégré au centre de formation, Christophe Revault grimpa rapidement les échelons avant d'intégrer l'équipe professionnelle encore en Ligue 1. Simple doublure la première année, il devient titulaire dès 1994 et est élu meilleur gardien de Division 1 en 1995, 1996 et 1997 par France Football. Après des passages à Paris, Rennes et surtout à Toulouse, Christophe Revault retrouve son club formateur pour retrouver le plaisir de jouer et s'offrir un dernier challenge en 2007. Il s'offrira une dernière montée en Ligue 1 en devenant champion de France de Ligue 2 avant de redescendre l'année suivante. En 2010, Christophe Revault décida de mettre un terme à sa carrière mais restera dans le club avec des rôles différents, il réalisera notamment deux piges en tant qu'entraîneur en 2012 et 2015.

Sa deuxième vie était à Toulouse. Christophe Revault a marqué les esprits du TFC et c'est même ici qu'il a joué le plus de rencontres dans sa carrière (219). Pour sa première saison, il connaîtra la descente et les grosses difficultés du club mais restera avec plusieurs cadres pour retrouver les sommets. Promu capitaine, il deviendra champion de Ligue 2 en 2003 et recevra le trophée UNFP de meilleur gardien de Ligue 2. A l'annonce de sa mort, Toulouse lui rend un vibrant hommage, rappelant qu'il est considéré comme le meilleur gardien de l'histoire du TFC. "Gardien de but de 2000 à 2006 sous nos couleurs, Christophe a marqué l'histoire de notre Club, par son absolue fidélité, son irréprochable mentalité et son talent hors pair. Élu meilleur gardien de Ligue 2 en 2003, Christophe était aussi considéré comme le meilleur gardien de l'histoire du TFC. L'homme et le joueur ont profondément marqué notre Club, comme ceux par lesquels il est passé. Le Toulouse FC et le football français rendent aujourd'hui hommage à un gardien dont l'aura a dépassé les seules frontières de son sport. Nos pensées l'accompagnent, et entourent Delphine, son épouse, et ses proches."