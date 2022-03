Liste Deschamps : Benzema forfait, retour d'Olivier Giroud, les 23

LISTE 23 DESCHAMPS. Blessé, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema ne peut pas honorer sa sélection pour les deux prochains matchs amicaux et laisse sa place à Olivier Giroud.

Olivier Giroud l'a dit, il ne voulait pas parler de l'équipe de France au passé et il a bien fait. Blessé depuis quelques jours, Karim Benzema a été contraint de déclarer forfait pour les deux prochains matchs amicaux et laisse sa place à Olivier Giroud qui retrouve l'équipe de France plusieurs mois après le fiasco de l'Euro. En conférence de presse Didier Deschamps avait expliqué qu'il savait ce que "Olivier était capable". "Sa situation n'a rien à voir sur ses chances de devenir champion d'Italie ou pas, a expliqué le sélectionneur français en conférence de presse. Il marque des buts et c'est tant mieux pour son club. Après, j'ai des choix à faire."

Pour ce rassemblement, Didier Deschamps a également appelé deux petits nouveaux avec Jonathan Clauss et Christopher Nkunku, mais s'est privé d'Ousmane Dembélé, impressionnant avec le Barça lors de la victoire des Catalans face au Real ce dimanche 20 mars.

Voici la dernière liste de Didier Deschamps pour affronter l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire à la fin du moi de mars.

Gardiens : Alphonse Aréola, Mike Maignan, Hugo Lloris.

: Alphonse Aréola, Mike Maignan, Hugo Lloris. Défenseurs : Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Raphael Varane.

: Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Raphael Varane. Milieux : Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni.

: Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni. Attaquants : Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku.

Des surprises dans la liste des 23 ?

Comme toutes les listes de Didier Deschamps, les surprises, les retours... Sont souvent scrutés. Pour ce nouveau rassemblement de l'équipe de France, le sélectionneur en a concocté plusieurs avec les présences du latéral droit du RC Lens Jonathan Clauss ou encore l'attaquant du RB Leipzig en Bundesliga, Christopher Nkunku.