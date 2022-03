"Barrages Coupe du monde 2022 : dates et heures en Afrique et Europe"

BARRAGES. Après plusieurs changements, les heures des barrages en Afrique ont enfin été communiquées officiellement.

[Mis à jour le 3 mars 2022 à 13h04] Dans quelques semaines, l'Afrique distribuera ses cinq tickets pour la Coupe du monde et verra de grandes nations ne pas participer au Mondial au Qatar puisque parmi les affiches, on retrouvera notamment un certain Cameroun - Algérie ou encore un Sénégal - Egypte qui était tout simplement la dernière finale de la CAN.

Par ailleurs, en Europe, la Russie a été officiellement exclue des barrages de la Coupe du monde, provoquant un chamboulement dans le monde du foot et une réaction acerbe de la Fédération russe.

"La Fédération russe de football est catégoriquement en désaccord avec la décision de la FIFA et de l'UEFA de suspendre toutes les équipes russes de participer aux matchs internationaux pour une durée indéterminée. Nous pensons que cette décision est contraire aux normes et principes de la compétition internationale, ainsi qu'à l'esprit du sport. Elle a un caractère discriminatoire évident et nuit à un grand nombre d'athlètes, d'entraîneurs, de salariés de clubs et d'équipes nationales et, surtout, à des millions de supporters russes et étrangers, dont les organisations sportives internationales doivent protéger les intérêts en premier lieu. De telles actions divisent la communauté sportive mondiale, qui a toujours adhéré aux principes d'égalité, de respect mutuel et d'indépendance vis-à-vis de la politique. Nous nous réservons le droit de contester la décision de la FIFA et de l'UEFA conformément au droit international du sport."

Contrairement à l'Europe, la zone Afrique ne peut pas envoyer des équipes directement à la Coupe du monde. Toutes les nations devront passer un 3e tour sous forme d'un match aller-retour. Voici le tirage au sort complet des barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2022, effectué ce samedi au Cameroun :

République Démocratique du Congo - Maroc

Cameroun - Algérie

Mali - Tunisie

Égypte - Sénégal

Ghana - Nigéria

Quel est le tirage au sort des barrages en Europe ?

Le tirage au sort pour la voie A :

Ecosse - Ukraine

Pays de Galles - Autriche

Le tirage au sort pour la voie B

Russie - Pologne

Suède - République Tchèque

Le tirage au sort pour la voie C

Italie - Macédoine du Nord

Portugal - Turquie

#EQ Tirage des barrages



et dans la même voie



Donne tes 3 derniers qualifiés pour la #WC2022... pic.twitter.com/jCuqvqdj0Z — Éliminatoires Coupe du Monde (@EURO2024FRA) November 26, 2021

Quel est le calendrier des matchs de barrage ?

Après le tirage au sort et la séparation des douze équipes en trois voies, les matchs se disputeront au mois de mars prochain. Voici le calendrier :

Finales (mardi 29 mars)

Voie A

Pays de Galles ou Autriche - Écosse ou Ukraine (20h45)

Voie B

Pologne - Suède ou République tchèque (20h45)

Voie C

Portugal ou Turquie - Italie ou Macédoine du Nord (20h45)

Dates des barrages en Afrique